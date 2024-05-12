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Тренер Торино объявил, что покинет команду в конце этого сезона

Италия

Хорват не был уверен, что сможет отработать новый контракт

Тренер Торино объявил, что покинет команду в конце этого сезона

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Торино" Иван Юрич принял решение покинуть клуб в конце этого сезона.

По имеющейся информации, контракт 48-летнего специалиста заканчивается летом 2024 года, и тренер "Торино" принял решения не продлевать его.

Напомним, Иван Юрич возглавлял "Торино" с начала сезона-2021/2022. После 35 туров "Торино" набрал 47 очков и занимает 10 место в турнирной таблице чемпионата Италии.

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Источник:
Italian Football TV
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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