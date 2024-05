Тренер Торино объявил, что покинет команду в конце этого сезона

Главный тренер "Торино" Иван Юрич принял решение покинуть клуб в конце этого сезона.

По имеющейся информации, контракт 48-летнего специалиста заканчивается летом 2024 года, и тренер "Торино" принял решения не продлевать его.

BREAKING: Ivan Jurić confirmed he will leave Torino at the end of the season ????



"I wasn't convinced about signing a new deal and have no regrets about it." - Jurić