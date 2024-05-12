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Тренер Торино объявил, что покинет команду в конце этого сезона
Хорват не был уверен, что сможет отработать новый контракт
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Торино" Иван Юрич принял решение покинуть клуб в конце этого сезона.
По имеющейся информации, контракт 48-летнего специалиста заканчивается летом 2024 года, и тренер "Торино" принял решения не продлевать его.
BREAKING: Ivan Jurić confirmed he will leave Torino at the end of the season ????— Italian Football TV (@IFTVofficial) May 11, 2024
"I wasn't convinced about signing a new deal and have no regrets about it.” - Jurić pic.twitter.com/7RDe8sHqXZ
Напомним, Иван Юрич возглавлял "Торино" с начала сезона-2021/2022. После 35 туров "Торино" набрал 47 очков и занимает 10 место в турнирной таблице чемпионата Италии.
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