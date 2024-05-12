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Милан заинтересован в подписании игрока с чемпионата Германии

Италия

За игроком следит ряд топ-клубов с АПЛ

Милан заинтересован в подписании игрока с чемпионата Германии

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Нападающий "РБ Лейпциг" Беньямин Шешко может продолжить карьеру в "Милане". Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации издания, представители "Милана" уже встретились с агентами 20-летнего нападающего, "россонери" готовы отдать 50 миллионов евро за словенского форварда. Отмечается, что "Арсенал", "Ливерпуль" и "Ньюкасл" также проявляют интерес к игроку.

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Напомним, за этот сезон Шешко сыграл в 41 игре во всех турнирах, отличившихся 17 голами и двумя результативными передачами. Примерная стоимость футболиста по данным интернет-портала Transfermarkt составляет 40 миллионов евро.

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Милан РБ Лейпциг Беньямин Шешко
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Источник:
Gazzetta dello Sport
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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