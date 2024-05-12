Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Милан заинтересован в подписании игрока с чемпионата Германии
За игроком следит ряд топ-клубов с АПЛ
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий "РБ Лейпциг" Беньямин Шешко может продолжить карьеру в "Милане". Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.
По информации издания, представители "Милана" уже встретились с агентами 20-летнего нападающего, "россонери" готовы отдать 50 миллионов евро за словенского форварда. Отмечается, что "Арсенал", "Ливерпуль" и "Ньюкасл" также проявляют интерес к игроку.
Напомним, за этот сезон Шешко сыграл в 41 игре во всех турнирах, отличившихся 17 голами и двумя результативными передачами. Примерная стоимость футболиста по данным интернет-портала Transfermarkt составляет 40 миллионов евро.
Популярное сейчас
- Ломаченко-Камбосос: Видео шикарного нокаута от украинца
- Ломаченко нокаутировал Камбососа и стал чемпионом мира по версии IBF
- Шахтер – Динамо, Забарный vs Ярмолюк и ответные матчи ½ еврокубков. Расписание футбола на 6 – 12 мая
- Летучий Немец в Италии. Руди Феллер уже более 30-ти лет наполовину римлянин
- Красотка дня. Обаятельная девушка одного из героев Байера в Лиге Европы. ФОТО
- Роскошная красотка променяла легенду Дортмунда на другого футболиста, который моложе ее на 18 лет. ФОТО