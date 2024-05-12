Серия А. Лацио отпраздновал 50-летие первого Скудетто победой, Коваленко не играл

Серия А. 36-й тур

Рим. "Стадио Олимпико"

"Лацио" - "Эмполи" 2:0

Голы: Патрик 45+3, Весино 90

"Лацио": Мандас, Патрик, А. Романьоли, Хюсай, Лаццари, Гендузи (Весино 65), Камада (Катальди 88), Марушич, Фелипе Андерсон (Ровелла 65), Дзакканьи (Педро 76), Иммобиле (Кастельянос 65)

"Эмполи": Каприле, Берешински, Исмаили, Луперто (Шпенди 76), Гьяси, С. Бастони (Камбиаги 55), Марин, Мале (Фаццини 76), Пеццелла (Качаче 67), Канчелльери, Капуто (Дестро 67)

Предупреждения: Лаццари 77, Ровелла 86, А. Романьоли 90+5 - Гьяси 73

Сегодня "Лацио" праздновал 50-летие своего первого Скудетто. В сущности, празднества начались еще вчера различными мероприятиями. А на "Стадио Олимпико" собрались герои той победы и члены семьи тех, кто не дожил. Они вышли на поле, получили овацию от болельщиков и приветствие от игроков. Нынешняя команда же играла в ретро-футболках в стиле того сезона.

Такое событие "орлы" желали отпраздновать победой. Да и дело не только в событии. В случае победы они приближались к "Роме" и "Аталанте" перед их очным матчем на расстояние всего одного очка и продолжали борьбу за попадание в зону Лиги Чемпионов. А также делали большой шаг к обеспечиванию места в Лиге Европы. За такое стоило побороться.

Игровая форма римлян ныне не лучшая. С разницей более одного мяча в лиге с 22-го февраля они побеждали лишь несчастную "Салернитану". Даже с аутсайдерами "Фрозиноне" и "Вероной" мучились. А в Монце неделю тому дважды упустили преимущество - 2:2. Но "Эмполи" слабее. В предыдущих девяти матчах набрал семь очков, в семи из них не забивал. С ним удалось справиться.

Сегодня также не было легко. Также приходилось мучиться. По ударам по воротам "Лацио" уступил, и даже со счетом 11:16. Уже в дебюте Бастони чуть не закрутил в ворота. Далее Исмаили головой в падении должен был пробивать точнее. Мандас спас от удара Капуто в упор после грубой ошибки в обороне. Местные болельщики уже начали свистеть.

И все же забить удалось. Причем силами проблемных игроков. Маттиа Дзакканьи раздраженно реагировал на замену на 22-ой минуте неделю тому и чуть не пролетел мимо заявки на этот матч (Луис Альберто из-за такого же поведения пролетел). Патрик чуть не пролетел из-за травмы. Но в итоге первый подал хитрый угловой, а второй замкнул в упор правой ногой.

Также следует отметить выход один-на-один Иммобиле еще до гола. Каприле вытащил удар в ближний угол.

Во втором тайме "Лацио" сделал ту же ошибку, что в Монце - отошел в оборону. Но на этот раз не поплатился за нее. А как раз прикрыл неплохо. Еще и Весино прорвался и мог пробить точнее перед входом в штрафную. В концовке Мандас отбил в падении удар головой Шпенди, и после этого хорошая комбинация освободила Весино в центре штрафной Каприле.

Мандас потащил из-под перекладины отличный штрафной Шпенди, и на этом все закончилось.

"Лацио" вряд ли прогрессирует в игре. Но в результатах - несомненно. Пять побед, ничья и поражение в семи матчах лиги с Игором Тудором. Четыре из них - без пропущенных. Если добавить победу прямо перед его приходом, выходит шесть побед, ничья и поражение в восьми последних турах Серии А. Лучшие показатели в лиге за это время. Даже лучше, чем у "Интера".

Ну а "Эмполи" остается с семью очками в десяти последних турах, в восьми из которых не забивал. С пятью поражениями в гостях без забитых подряд. По итогам тура он может упасть в зону вылета. Но даже если не упадет - в следующем туре ожидает прямая битва за выживание с "Удинезе", который сейчас в этой зоне. В гостях.

Виктор Коваленко не получил игровые минуты в пятом матче "Эмполи" из последних семи. Сегодня Давиде Никола выпустил на поле с первых минут трех чистых опорников, и двух из них во время матча заменил. Но на еще одного опорника и на одного атакующего полузащитника.