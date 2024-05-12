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Серия А. Наполи - Болонья 0:2. Видео голов и обзор матча
Болонья даже вышла на третье место
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
В 36-м туре итальянского чемпионата главная сенсация этого сезона "Болонья" победила прошлогоднего чемпиона "Наполи". Команде Мотты удалось забить 2 быстрых гола. Впоследствии голкипер гостей Равалья отразил удар Политано с отметки. Плохой первый тайм от неаполитанцев решил судьбу второго. Полупустой стадион наблюдал за попытками хозяев отыграться, но все тщетно - 0:2 и финальный свисток.
"Болонья" вышла на 3-е место в чемпионате. Правда, у "Ювентуса", уступившего позицию, есть еще игра в запасе. "Наполи" - 8-й. Их цель - удержать это место, которое отправит их в квалификацию в Лигу конференций.
Серия А. 36-й тур
Неаполь. "Стадио Диего Армандо Марадона"
"Наполи" - "Болонья" 0:2
Голы: Ндой 9, Пош 12
Нереализованный пенальти: Политано 21 (вратарь)
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