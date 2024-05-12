Италия
Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Дженоа согласовала продление контракта с опытным полузащитником
Капитан останется еще на год
Getty Images/Global Images Ukraine
Футбольный клуб "Дженоа" продлил контракт с опытным хорватским полузащитником Миланом Баделем.
Как сообщает Николо Скира, опорный хавбек останется еще на один сезон. Стороны согласовали контракт до лета 2025 года.
Бадель выступает за генуэзцев с сентября 2020 года. Пока он является капитаном команды. В текущем сезоне на его счету один гол и три ассиста в 34 матчах в Серии А и Кубке Италии.
Аналитический портал Transfermarkt оценивает 35-летнего игрока в 800 тысяч евро.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Nicolo Schira
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Кривбасс - Полесье. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Свитолина показала фото с дочерью в международный день матери
- Фьюри в фантастической форме перед боем против Усика. Фото
- Известно, почему Де Дзерби отказался возглавить Интер
- Красотка дня. Очаровательная вторая половинка нападающего, который подарил Реалу финал ЛЧ. ФОТО
- Жена футболиста Шахтера снова дразнит поклонников провокационными фото на Сейшелах. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
freebet
2На сайт
12000 грн
3На сайт
2 500 грн