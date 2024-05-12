  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Дженоа согласовала продление контракта с опытным полузащитником
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Дженоа согласовала продление контракта с опытным полузащитником

Италия

Капитан останется еще на год

Дженоа согласовала продление контракта с опытным полузащитником

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Футбольный клуб "Дженоа" продлил контракт с опытным хорватским полузащитником Миланом Баделем.

Как сообщает Николо Скира, опорный хавбек останется еще на один сезон. Стороны согласовали контракт до лета 2025 года.

Бадель выступает за генуэзцев с сентября 2020 года. Пока он является капитаном команды. В текущем сезоне на его счету один гол и три ассиста в 34 матчах в Серии А и Кубке Италии.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает 35-летнего игрока в 800 тысяч евро.

По теме
yellow-arrow
Серия А. Ювентус умудряется не переиграть даже Салернитану дома
yellow-arrow
Серия А. Лацио отпраздновал 50-летие первого Скудетто победой, все аутсайдеры проиграли, Коваленко не играл
yellow-arrow
Серия А. Наполи - Болонья 0:2. Видео голов и обзор матча
Дженоа (Генуя) Милан Бадель
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Nicolo Schira
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости