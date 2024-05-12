Серия А. Ювентус умудряется не переиграть даже Салернитану дома

Серия А. 36-й тур

Турин. "Алльянц Стадиум"

"Ювентус" - "Салернитана" 1:1

Голы: Рабио 90+1 - Пьероцци 27

"Ювентус": Щенсны, Гатти, Бремер, Ругани (Йилдиз 77), Камбиазо, МакКенни (Миретти 46), Локателли, Рабио, Костич (Илинг-Джуниор 46), Влахович (Милик 77), Кен (Кьеза 46)

"Салернитана": Фиорильо, Пьероцци, Фасио, Пирола, Дзаноли (Пасалидис 90), Л. Кулибали, Башич, Самбия (Пеллегрино 90+1), Виньято (Леговски 65), Чауна, Иквуэмеси (Кастанос 73)

Предупреждения: Влахович 22, Рабио 25 - Дзаноли 68, Самбия 85, Фиорильо 87

Главный арбитр: Альберто Санторо

Массимилиано Аллегри и боссы "Ювентуса" постоянно заявляют, что целей на сезон две - победа в Кубке и выход в Лигу Чемпионов. Финал Кубка состоится в среду. А выход в ЛЧ никак не удается обеспечить. Наоборот, туринцы в свободном падении в Серии А, и, если бы до окончания сезона оставались еще 6-7 туров, их невыход в главный клубный турнир Европы был бы реальным.

Падение продолжается с конца января. С тех пор в 15-ти матчах лиги, включая сегодняшний, добыты лишь две победы. Вымучены. Также состоялись девять ничьих и четыре поражения. 15 очков в 15-ти турах. Темп аутсайдера. Если бы "Юве" набирал очки точно в таком темпе с начала сезона - еще не обеспечил бы себе место в Серии А на следующий сезон.

Он уже проигрывал дома "Удинезе", который сейчас в зоне вылета, играл вничью с "Кальяри", еле спасаясь от поражения. Но дома спастись от поражения лишь на 91-ой минуте от "Салернитаны", у которой 15 очков за 35 туров, одно в восьми предыдущих, три в 17-ти предыдущих, которая давно вылетела и идет на антирекорд Серии А всех времен по очкам - это уже за гранью.

В последних пяти матчах, включая отчетный, "Ювентус" сыграл вничью. Причем в последних трех, включая отчетный, играл динамично, довольно продуктивно в атаке, создавал. Однако и пропускал много атак, оставлял простор сопернику. И, когда этот соперник - "Милан" и "Рома", как в предыдущих двух турах, понять такое можно. Но когда уровня "Салернитаны"...

Аллегри отрицал, что его команда думает о финале Кубка и собирается отдыхать перед ним. Предупреждал о хорошей недавней игре "Салернитаны" против "Аталанты" (бергамцам понадобился камбек неделю тому), "Лацио" и "Сассуоло". Но то ли команда все же решила отдохнуть, то ли просто не сильнее такого соперника сейчас.

В первом тайме Фиорильо переводил удар издали в перекладину, Костич и Камбиазо пробивали близко к створу. Но и Щенсны брал удар Пьероцци. И не взял другой такой, головой с подачи углового. Мяч летел прямо в Войцеха, но он проспал и лишь отбил в ворота. Также поляк отбил из-под перекладины штрафной Самбии. Бросался в ноги Иквуэмеси и выбивал мяч, рискуя пенальти.

Второй тайм Аллегри начал тремя заменами. И они помогли. В целом тайм был положительным. 17:5 по ударам по воротам после 8:8 в первом - явный прогресс. "Ювентус" просто сидел вокруг штрафной соперника. Но и здесь Влахович с паса вразрез не попал в ворота. Рикошет от Пьероцци в Ругани также улетел. Кьеза закрутил чуть неточно.

В концовке моменты пошли один за другим. Милик головой пробивал практически назад. Фиорильо отбил. Миретти закрутил издали - перекладина. Угловой Илинга-Джуниора продолжил Локателли, и Рабио откликнулся. 1:1. Миретти пробил чуть неточно с 18-ти метров. Но и после этого Башич завершил контратаку в центре штрафной выше.

"Ювентус" опустился на четвертое место. "Аталанта" и "Рома" в семи очках позади, причем у первой два матча в запасе, у второй - один. Хотя они сегодня играют друг с другом. Так что в целом шансы "Юве" потерять место в Лиге Чемпионов по-прежнему низки. Но если он продолжит так играть и не побеждать - может и потерять.