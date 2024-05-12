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Серия А. Лацио - Эмполи 2:0. Видео голов и обзор матча

Италия

Хотят выйти в ЛЧ

Серия А. Лацио - Эмполи 2:0. Видео голов и обзор матча

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

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Пять побед, ничья и поражение в семи матчах лиги с Игорем Тудором - таковы последние достижения "Лацио". Вроде бы и очень неплохо, но игра оставляет желать лучшего. Снова римлянам было тяжело, даже несмотря на то, что в соперниках - один из аутсайдеров "Эмполи". Как бы там ни было, забитые 2 гола и добытые 3 очка есть.

"Лацио" сейчас занимает 7-е место в Серии А, с надеждой зайти в зону Лигу чемпионов (до нее - всего 1-не очко разницы). У "Эмполи" Виктора Коваленко, сегодня на поле не выходившего, ситуация иная. Команда ныне на "безопасной" 17-й строчке, но на расстоянии от зоны вылета всего на 2 очка.

Серия А. 36-й тур

Рим. "Стадио Олимпико"

"Лацио" - "Эмполи" 2:0

Голы: Патрик 45+3, Весино 90

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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