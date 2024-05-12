  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Серия А. Аталанта - Рома 2:1. Решающий шаг к Лиге Чемпионов?
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Серия А. Аталанта - Рома 2:1. Решающий шаг к Лиге Чемпионов?

Италия

"Богиня" в режиме лучших лет

Серия А. Аталанта - Рома 2:1. Решающий шаг к Лиге Чемпионов?

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Леон Вургафт Автор UA-Футбол
Новина українською

Серия А. 36-й тур

Бергамо. "Гевисс Стадиум"

"Аталанта" - "Рома" 2:1

Голы: Де Кетеларе 18, 20 - Лоренцо Пеллегрини 66 (пен.)

"Аталанта": Карнезекки, Джимсити, Хиен, Де Роон, Хатебур, Эдерсон (Миранчук 88), Пашалич (Скальвини 75), Руджери (Дзаппакоста 58), Коопмейнерс, Де Кетеларе (Лукман 58), Скамакка (Туре 58)

"Рома": Свилар, Р. Кристенсен (Азмун 86), Манчини, Ндика, Анхелиньо, Кристанте (Кошта 86), Паредес (Бове 46), Лоренцо Пеллегрини, Эль-Шаарави, Бальданци (Абрахам 46), Лукаку

Предупреждения: Коопмейнерс 58 - Ндика 46

Главный арбитр: Марко Гвида

По теме
yellow-arrow
Серия А. Лацио - Эмполи 2:0. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
Серия А. Ювентус умудряется не переиграть даже Салернитану дома
yellow-arrow
Дженоа согласовала продление контракта с опытным полузащитником
Аталанта (Бергамо) Серия А Рома
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости