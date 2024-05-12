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Серия А. Аталанта - Рома 2:1. Решающий шаг к Лиге Чемпионов?
"Богиня" в режиме лучших лет
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Серия А. 36-й тур
Бергамо. "Гевисс Стадиум"
"Аталанта" - "Рома" 2:1
Голы: Де Кетеларе 18, 20 - Лоренцо Пеллегрини 66 (пен.)
"Аталанта": Карнезекки, Джимсити, Хиен, Де Роон, Хатебур, Эдерсон (Миранчук 88), Пашалич (Скальвини 75), Руджери (Дзаппакоста 58), Коопмейнерс, Де Кетеларе (Лукман 58), Скамакка (Туре 58)
"Рома": Свилар, Р. Кристенсен (Азмун 86), Манчини, Ндика, Анхелиньо, Кристанте (Кошта 86), Паредес (Бове 46), Лоренцо Пеллегрини, Эль-Шаарави, Бальданци (Абрахам 46), Лукаку
Предупреждения: Коопмейнерс 58 - Ндика 46
Главный арбитр: Марко Гвида
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