  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Определились еще два участника Лиги Чемпионов от Италии, а также вице-чемпион страны
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Определились еще два участника Лиги Чемпионов от Италии, а также вице-чемпион страны

Италия

"Болонья" дебютирует в ЛЧ

Определились еще два участника Лиги Чемпионов от Италии, а также вице-чемпион страны

uefa.com

Новина українською

По результатам матчей субботы и воскресенья в Серии А официально определились еще два участника Лиги Чемпионов от Италии. Ими стали "Болонья" и "Ювентус", присоединившиеся к вышедшим ранее "Интеру" и "Милану". Также официально известен обладатель второго места в лиге. Им стал "Милан".

Победа "Болоньи" над "Наполи" в субботу (2:0), ничья "Ювентуса" с "Салернитаной" в воскресенье (1:1) и поражение "Ромы" от "Аталанты" в воскресенье (1:2) привели к ситуации, в которой шестое, седьмое места и ниже не могут догнать третье и четвертое. На третьем ныне идет "Болонья", на четвертом - "Ювентус". Обе опережают "Рому", которая идет шестой, на семь очков за два тура до финиша.

Таким образом, "Болонья" впервые в своей истории выходит в Лигу Чемпионов и впервые с сезона 1964/65 - в Кубок Чемпионов. "Ювентус" же возвращается в Лигу Чемпионов после годичного перерыва, вызванного дисквалификацией.

Также в Лигу Чемпионов от Италии в нынешнем сезоне выводит пятое место. Его на данный момент занимает "Аталанта", при этом математические шансы выйти на него остаются и у "Ромы" и "Лацио". Возможна также ситуация, при которой шесть команд от этой страны в итоге выйдут в главный клубный турнир Европы.

Кроме этого, 36-ой тур Серии А определил вице-чемпиона. "Милан" опережает "Болонью" и "Ювентус" на семь очков за два тура до финиша и второе место потерять не может. Что принесет ему 16.8 миллионов евро призовых от лиги, на 2.4 больше, чем принесло бы третье место. А также участие в Суперкубке и большие доходы от УЕФА. Чемпионский титул еще после 33-го тура обеспечил себе "Интер".

По теме
yellow-arrow
Финалы Кубков Украины и Италии, развязки в нескольких топ-лигах. Расписание футбола на 13 – 19 мая
yellow-arrow
Серия А. Аталанта - Рома 2:1. Решающий шаг к Лиге Чемпионов?
yellow-arrow
Серия А. Лацио - Эмполи 2:0. Видео голов и обзор матча
Ювентус (Турин) Болонья Серия А Милан
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
https://football-italia.net/official-juventus-and-bologna-champions-league/
Опубликовал: Леон Вургафт
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости