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Битва за шесть очков. Аталанта - Рома 2:1. Видео голов и обзор матча
Подопечные Де Росси проиграли в принципиальной встрече
Getty Images/Global Images Ukraine
"Аталанта" одержала минимальную победу над "Ромой" в рамках 36-го тура чемпионата Италии - 2:1.
На дубль Шарля де Кетеларе в первом тайме "волки" ответили лишь одним голом Лоренцо Пеллегрини с пенальти.
Благодаря этому результату "Аталанта" на три очка опередила "Рому" в турнирной таблице, заняв в ней пятое место.
Серия А. 36-й тур
Бергамо. "Гевисс Стадиум"
"Аталанта" - "Рома" 2:1
Голы: Де Кетеларе 18, 20 - Пеллегрини 66 (пен.)
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Источник:MEGOGO
Опубликовал: Александр Бураков
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