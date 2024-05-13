Битва за шесть очков. Аталанта - Рома 2:1. Видео голов и обзор матча

"Аталанта" одержала минимальную победу над "Ромой" в рамках 36-го тура чемпионата Италии - 2:1.

На дубль Шарля де Кетеларе в первом тайме "волки" ответили лишь одним голом Лоренцо Пеллегрини с пенальти.

Благодаря этому результату "Аталанта" на три очка опередила "Рому" в турнирной таблице, заняв в ней пятое место.

Серия А. 36-й тур

Бергамо. "Гевисс Стадиум"

"Аталанта" - "Рома" 2:1

Голы: Де Кетеларе 18, 20 - Пеллегрини 66 (пен.)