Наполи провел худшую кампанию защиты титула в истории Серии А

Партенопейцы после великолепного прошлого сезона, завоевавшего третье Скудетто в своей истории, казалось, что могут попытаться развить свои успехи в дальнейшем. Впрочем, увольнение Спалетти, а затем спад результатов, назначение трех тренеров во время нынешней кампании произвело впечатление, что будто в "Наполи" играют копии тех футболистов, которые еще год назад торжествовали в Серии А.

Субботнее домашнее поражение от "Болоньи" окончательно похоронили надежды неаполитанцев подняться выше восьмого места. Кроме того, подопечные Франческо Кальцоны могут оказаться даже десятыми, поскольку "Фиорентина" и "Торино" отстают от них на одно очко (а "фиалки" еще имеют две игры в запасе). Впрочем, "Наполи" в этом сезоне все же вписали себя в историю итальянского чемпионата, хоть и с негативной стороны.

