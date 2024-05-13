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Наполи провел худшую кампанию защиты титула в истории Серии А

Италия

Это же надо было так постараться

Наполи провел худшую кампанию защиты титула в истории Серии А

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Партенопейцы после великолепного прошлого сезона, завоевавшего третье Скудетто в своей истории, казалось, что могут попытаться развить свои успехи в дальнейшем. Впрочем, увольнение Спалетти, а затем спад результатов, назначение трех тренеров во время нынешней кампании произвело впечатление, что будто в "Наполи" играют копии тех футболистов, которые еще год назад торжествовали в Серии А.

Субботнее домашнее поражение от "Болоньи" окончательно похоронили надежды неаполитанцев подняться выше восьмого места. Кроме того, подопечные Франческо Кальцоны могут оказаться даже десятыми, поскольку "Фиорентина" и "Торино" отстают от них на одно очко (а "фиалки" еще имеют две игры в запасе). Впрочем, "Наполи" в этом сезоне все же вписали себя в историю итальянского чемпионата, хоть и с негативной стороны.

Партенопейцы провели худшую кампанию защиты титула в истории Серии А. "Наполи" за два тура до конца имеют лишь 51 очко, но в случае двух побед им не удастся сравняться с "Торино" сезона 1949/50, когда они финишировали шестыми. Стоит добавить, что "быки" в мае 1949 года имели смутное событие в своей истории, когда в авиакатастрофе погиб весь основной состав и тренерский штаб клуба. Кроме того, тогда начислялись два очка за победу (а "Торино" имел 17 побед и 7 ничьих) и если учесть сегодняшний подсчет получения очков, то "гранатовые" бы имели 58 пунктов.

Добавим, что в последних двух поединках сезона "Наполи" сыграет с "Фиорентиной" и "Лечче".

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Гресь
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