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Талантливый форвард Ювентуса может пропустить финал Кубка Италии

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Талантливый форвард Ювентуса может пропустить финал Кубка Италии

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

19-летний нападающий "Ювентуса" Кенан Йилдиз рискует пропустить финал Кубка Италии против "Аталанты", который состоится 15 мая, из-за травмы.

Игрок сегодня, 13 мая, не тренировался со своими одноклубниками, поскольку получил повреждение правого плеча. Во вторник футболист должен пройти медицинское обследование.

Кенан в нынешнем сезоне Серии А сыграл 25 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

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Источник:
football-italia
Опубликовал: Екатерина Власова
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