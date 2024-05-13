Италия
Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Талантливый форвард Ювентуса может пропустить финал Кубка Италии
Все из-за травмы
Getty Images/Global Images Ukraine
19-летний нападающий "Ювентуса" Кенан Йилдиз рискует пропустить финал Кубка Италии против "Аталанты", который состоится 15 мая, из-за травмы.
Игрок сегодня, 13 мая, не тренировался со своими одноклубниками, поскольку получил повреждение правого плеча. Во вторник футболист должен пройти медицинское обследование.
Кенан в нынешнем сезоне Серии А сыграл 25 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Лунин принял окончательное решение о своем будущем в Реале
- Кривбасс - Полесье. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Финалы Кубков Украины и Италии, развязки в нескольких топ-лигах. Расписание футбола на 13 – 19 мая
- Определились еще два участника Лиги Чемпионов от Италии, а также вице-чемпион страны
- Красотка дня. Обаятельная девушка одного из героев Байера в Лиге Европы. ФОТО
- Красотка дня. Очаровательная вторая половинка нападающего, который подарил Реалу финал ЛЧ. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
freebet
2На сайт
12000 грн
3На сайт
2 500 грн