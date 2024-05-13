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Официально: Милан объявил об уходе легендарного французского форварда
Оливье Жиру покинет Милан
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Опытный французский форвард Оливье Жиру покинет "Милан" по окончании этого сезона.
Официальный сайт итальянского клуба сообщил, что игрок не будет продлевать контракт и покинет команду на правах свободного агента.
Promise kept, Oli. We had fun together ❤️????— AC Milan (@acmilan) May 13, 2024
#MerciOlivier | @_OlivierGiroud_ | #SempreMilan pic.twitter.com/ZMm1c9Uqmp
Ожидается, что Жиру присоединится к клубу MLS "Лос-Анджелес".
Форвард присоединился к "Милану" летом 2021 года из "Челси" за 4,8 млн евро. В текущем сезоне Оливье забил 16 голов и отдал 9 результативных передач в 45 матчах.
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