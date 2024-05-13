Официально: Милан объявил об уходе легендарного французского форварда

Опытный французский форвард Оливье Жиру покинет "Милан" по окончании этого сезона.

Официальный сайт итальянского клуба сообщил, что игрок не будет продлевать контракт и покинет команду на правах свободного агента.

Ожидается, что Жиру присоединится к клубу MLS "Лос-Анджелес".

Форвард присоединился к "Милану" летом 2021 года из "Челси" за 4,8 млн евро. В текущем сезоне Оливье забил 16 голов и отдал 9 результативных передач в 45 матчах.