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Официально: Милан объявил об уходе легендарного французского форварда

Италия

Оливье Жиру покинет Милан

Официально: Милан объявил об уходе легендарного французского форварда

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Опытный французский форвард Оливье Жиру покинет "Милан" по окончании этого сезона.

Официальный сайт итальянского клуба сообщил, что игрок не будет продлевать контракт и покинет команду на правах свободного агента.

Ожидается, что Жиру присоединится к клубу MLS "Лос-Анджелес".

Форвард присоединился к "Милану" летом 2021 года из "Челси" за 4,8 млн евро. В текущем сезоне Оливье забил 16 голов и отдал 9 результативных передач в 45 матчах.

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Оливье Жиру Милан ФК "Лос-Анджелес"
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Источник:
ac milan
Опубликовал: Екатерина Власова
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