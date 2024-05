Официально: Милан объявил об уходе легендарного французского форварда

Опытный французский форвард Оливье Жиру покинет "Милан" по окончании этого сезона.

Официальный сайт итальянского клуба сообщил, что игрок не будет продлевать контракт и покинет команду на правах свободного агента.

Promise kept, Oli. We had fun together ❤️????

#MerciOlivier | @_OlivierGiroud_ | #SempreMilan