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Директор Болоньи - о будущем Тьяго Мотты: Он знает, что мы хотели бы продолжить сотрудничать с ним

Италия

Клаудио Фенуччи надеется, что Тьяго останется в команде

Директор Болоньи - о будущем Тьяго Мотты: Он знает, что мы хотели бы продолжить сотрудничать с ним

Фото: bolognafc1909

Новина українською

Клаудио Фенуччи, генеральный директор "Болоньи", рассказал о будущем главного тренера команды Тьяго Мотты.

"Только он знает, что будет делать дальше, и вскоре мы все узнаем... В своем последнем интервью Тьяго сказал, что когда будет что-то новое, он обязательно сообщит всем, поэтому я придерживаюсь этого же".

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"Мотта знает, что мы хотели бы продолжить с ним сотрудничество. Было бы здорово продолжить работать вместе", - добавил директор клуба.

Тьяго возглавил "Болонью" в 2022 году. У специалиста контракт с клубом истекает в конце этого сезона.

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Болонья Тьяго Мотта
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Источник:
football-italia
Опубликовал: Екатерина Власова
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