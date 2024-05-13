Директор Болоньи - о будущем Тьяго Мотты: Он знает, что мы хотели бы продолжить сотрудничать с ним

Клаудио Фенуччи, генеральный директор "Болоньи", рассказал о будущем главного тренера команды Тьяго Мотты.

"Только он знает, что будет делать дальше, и вскоре мы все узнаем... В своем последнем интервью Тьяго сказал, что когда будет что-то новое, он обязательно сообщит всем, поэтому я придерживаюсь этого же".