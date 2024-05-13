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Директор Болоньи - о будущем Тьяго Мотты: Он знает, что мы хотели бы продолжить сотрудничать с ним
Клаудио Фенуччи надеется, что Тьяго останется в команде
Фото: bolognafc1909
Клаудио Фенуччи, генеральный директор "Болоньи", рассказал о будущем главного тренера команды Тьяго Мотты.
"Только он знает, что будет делать дальше, и вскоре мы все узнаем... В своем последнем интервью Тьяго сказал, что когда будет что-то новое, он обязательно сообщит всем, поэтому я придерживаюсь этого же".
"Мотта знает, что мы хотели бы продолжить с ним сотрудничество. Было бы здорово продолжить работать вместе", - добавил директор клуба.
Тьяго возглавил "Болонью" в 2022 году. У специалиста контракт с клубом истекает в конце этого сезона.
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