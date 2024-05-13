Серия А. Первая победа Фабио Каннаваро во главе Удинезе и выход из зоны вылета

Серия А. 36-й тур

Лечче. "Виа Дель Маре"

"Лечче" - "Удинезе" 0:2

Голы: Лукка 36, Самарджич 85

"Лечче": Фальконе, Жендрей, Баширотто, Понграчич, Галло, Рамадани, Блен (Бериша 56), Алмквист (Уден 72), Доргу (Х. Гонсалес 72), Рафия (Пьеротти 56), Крстович

"Удинезе": Окойе, Н. Перес, Бийол, Т. Кристенсен, Эхизибе (Эбоселе 74), Уолас (Саррага 90+2), Пайеро, Х. Камара, Самарджич (Феррейра 90+2), Саксесс (Р. Перейра 67), Лукка (Дэвис 67)

Предупреждения: Блен 17, Доргу 57 - Пайеро 60

Три победы, три ничьи и лишь одно поражение в семи предыдущих матчах лиги, а также потери очков конкурентов в борьбе против вылета в 36-ом туре, официально обеспечили "Лечче" место в Серии А. Сегодня его болельщики заполнили "Виа Дель Маре" с целью отпраздновать. Праздновать хотелось победой. Но "Удинезе" начинал матч в зоне вылета, и ему очки были нужны гораздо больше.

Фриуланцы в предыдущих семи матчах не побеждали и набрали лишь три очка. В том числе трижды упустили очки из-за пропущенных в добавленное время и еще однажды - из-за пропущенного в численном большинстве. От "Ромы" на 95-ой минуте и от десятерых игроков "Болоньи" пропускал уже Фабио Каннаваро. Он говорил, что нужно прежде всего изменить характер новых подопечных. Похоже, удалось.

При этом удалось сохранить старое свойство команды. В гостях она играет лучше, чем дома. Учитывая сегодняшний результат, на выезде набраны 20 очков против 13-ти в Удине, одержаны четыре победы против одной в Удине. Также важно, что впервые в сезоне удалось победить соперника не из Топ-7, а своего калибра, своего уровня. А именно с такими играть в последних турах.

Начали матч мощно как раз хозяева. Крстович пробивал дважды, Блен не попал головой. Но к середине тайма гости проснулись. Уже Кристенсен не попал ударом головой. А высокий Лукка, специалист по таким, как раз попал, замкнув навес Пайеро справа. Также Саксесс, Самарджич и Перес пробивали, хотя и плохо. В целом удар Лукки остался единственным в створ в тайме от обеих команд.

Во втором тайме обе команды спали минут 25. Что, разумеется, устраивало гостей. Затем хозяева начали собираться возле их штрафной. Понграчич пробил неточно. Окойе отбил мощный удар Пьеротти с острого угла, взял на линии удар головой Баширотто с пяти метров. Но в итоге контратака, Самарджич прорвался, Дэвис замкнул головой навес Перейры, Фальконе вытащил, но Самарджич добил.

Во втором матче подряд "Удинезе" забивает важный гол в концовке. Неделю тому вытащил ничью у "Наполи" на 91-ой минуте, теперь закрепил победу на 85-ой. Характер Каннаваро и вправду перевернул характер команды. И принес ему первую победу в Серии А в тренерской карьере. А также выход из зоны вылета. В одном очке над "Фрозиноне" и "Эмполи", с которыми играть в последних двух турах.