Еще два участника Лиги Чемпионов, аутсайдеры вдруг провалились. Итоги 36-го тура Серии А

В 36-ом туре Серии А определились третий и четвёртый участники Лиги Чемпионов от Италии. Ими стали "Болонья" и "Ювентус". Также "Милан" обеспечил себе второе место, а "Лечче" - место в лиге на следующий сезон. С другой стороны, "Аталанта" сделала, возможно, решающий шаг к Лиге Чемпионов, но римские команды все еще преследуют ее. Да и борьба против вылета в разгаре.

"Милан" и "Болонья"

Команды, указанные в подзаголовке, свои достижения оформили в отличном стиле. "Милан" прервал серию из четырёх матчей лиги и шести во всех турнирах без побед подряд и разнес "Кальяри". Добыв свою первую победу в сезоне во всех турнирах с разницей в четыре мяча и более. А "Болонья" в гостях у главной сенсации предыдущего сезона оформила статус главной сенсации нынешнего.

Ожидалось, что "россонери" будет сложнее. Учитывая их форму, плохое настроение, протест болельщиков, вновь не поддерживавших команду и вывесивших баннеры против руководства клуба. Атмосферу в команде очертил сам Стефано Пиоли, отправив в запас ее лидеров Леау, Томори, Эрнандеса, капитана Калабрию. И прямо заявив, что сделал это из-за недостатка энергии и работы команды.

Первый тайм как раз и был сложным. Блеклым. Первый гол Исмаэля Беннасера в сезоне благодаря рикошету и добиванию и ничего более. В начале второго состоялись три замены. И скамейкотерапия лидеров явно помогла команде. В итоге Леау с голом и ассистом, Тео с ассистом. Да и игравшие с первых минут проснулись. Пулишич с дублем. Рейндерс забил первый гол в 2024-ом году.

Пиоли признал, что и на этот раз игра была не лучшей. Имея в виду первый тайм и немало опасных атак "Кальяри" во втором. Но работа команды на этот раз ему понравилась.

Тьяго Мотте работа команды нравилась всегда. Он всегда говорил, что гордится игроками, что они делают максимум. Даже когда выиграли лишь один матч из пяти, в трех из них сыграв 0:0. И эти комплименты сработали. "Болонья" приехала в Неаполь, забила два ранних гола и четко удержала преимущество. Причем Ндой и защитник Пош забили первые голы в сезоне в лиге очень вовремя.

"Россоблу" в который раз подтвердили умение играть в гостях против грандов. В четырех последних гостевых матчах против других команд из Топ-9 лиги они одержали четыре победы, а прямо перед этим сыграли 2:2 в гостях против "Милана". Они не проигрывали команде нынешней Топ-7 в гостях с января 2023-го года.

Мотта неожиданно выпустил в стартовом составе второго вратаря Равалью, Ндоя, а не отлично игравшего в последнее время Салемакерса, второго форварда Одгара на фланге и сразу же ошеломил соперника. Впервые с 2010-го года "Наполи" пропустил в лиге два мяча к 15-ой минуте. Ну а давление хозяев в начале второго тайма Тьяго снял возвращением на поле Салемакерса и Орсолини.

Ну а сам "Наполи" продолжает один из худших сезонов чемпионов в истории. В частности, лишь одна победа в девяти последних турах лиги. В последнее время он хотя бы более-менее боролся. В предыдущем матче в Неаполе "Рома" спаслась лишь на 88-ой минуте к незаслуженной ничьей. Но на этот раз он даже не реализовал пенальти, который мог бы вернуть в игру на 21-ой минуте.

Мотта вновь хвалил своих игроков, называя фантастическими, отмечал прежде всего коллектив, командную игру. Очень доволен гостевыми выступлениями, которые, как говорит, и выводят на высокие места. А в "Наполи" отказались от каких-либо комментариев. Что ещё можно сказать в таком сезоне?

"Ювентус"

В нынешнем туре и "Ювентус" обеспечил себе место в Лиге Чемпионов. Но там настроение гораздо ближе к "Наполи", чем к "Болонье". Болельщики то молчат, то протестуют, то вовсе не приходят на стадион, то раздают на трибунах письма с претензиями к клубу. Еще и финал Кубка на носу, а взять первый трофей за три года очень хочется. В лиге же было ясно, что домучат. Домучили.

Пятая ничья "Юве" в лиге подряд. Лишь две победы и 15 очков в 15-ти последних матчах лиги. Темп аутсайдера. Спасение от поражения дома на 91-ой минуте против "Салернитаны", у которой 15 очков за 35 туров, одно в восьми предыдущих, три в 17-ти предыдущих, которая давно вылетела.

В первом тайме туринцы и вовсе играли хуже соперника. Во втором уже прижали его, выиграли тайм по ударам по воротам со счетом 17:5, создали немало. Но реализовали лишь однажды, а после гола Рабио ещё и чуть не пропустили. Себастьяно Вернацца из Gazzetta Dello Sport говорит о позорной игре и о том, что "Юве" не хотел играть и даже не знал, что делать с мячом.

Массимилиано Аллегри признал плохой первый тайм, говорил о хорошей игре, но нетерпении во втором. Заявил, что поражение в таком матче могло бы сильно ударить по команде. Ну а в целом уже желает думать о финале Кубка.

"Аталанта" - "Рома"

Победа в Бергамо еще не обеспечивает "Аталанте" участие в Лиге Чемпионов математически. Даже "Лацио" может догнать, как и та же "Рома". Но в психологическом плане она выглядит решающей в борьбе за пятое место. Тем более - учитывая стиль, в котором была добыта. Минут 70 из 90-та бергамцы выносили соперника с поля, напоминая свои лучшие годы. Непонятно, как не забили 6-7 мячей.

Шарль Де Кетеларе сделал дубль. И раскручивая соперника дриблингом, и замыкая в одно касание. А ещё мог забить дважды и отдать два-три ассиста. Журналист Gazzetta Dello Sport Андреа Элефанте назвал его игру в матче "поэзией". Тон Коопмейнерс убрал вратаря и отдал ему ассист, мог добавить ещё ассистов и голов.

"Рома"? Она проснулась в середине второго тайма, заработала и реализовала пенальти и провела серию атак в стиле "Аталанты", очень серьёзно напрягая её. Но пробить Марко Карнезекки не смогла, а на концовку уже сил не хватило - там римляне должны были пропускать ещё. Да и это пробуждение скорее было вызвано заменами "Аталанты", уже думавшей о финале Кубка в среду.

Настолько ли сыграла разница команд в настроении? Ведь "Рома" пребывала в депрессии после драматичного вылета из Лиги Европы в четверг, а "Аталанта" - в эйфории после легкого выхода в финал ЛЕ. Настолько ли сыграло отсутствие Пауло Дибалы? Или же просто дело в форме. Ведь после этого матча римляне с одной победой в последних семи во всех турнирах, а бергамцы - в шестью в семи.

Джан Пьеро Гасперини был даже раздражен ужасной реализацией его подопечных и заявил, что упущенная победа в таком матче вызвала бы серьёзные проблемы. А Даниэле Де Росси признал, что его команда проснулась слишком поздно и не заслуживала вернуться в игру, говорил о психологии и усталости, признавая, что "Рома" не готова физически и ментально к такой концовке сезона.

"Лацио"

В борьбе за место в Лиге Чемпионов все еще три команды. Четыре очка позади "Аталанты" плюс матч в запасе у последней за два тура до финиша - слишком много, но официально "Лацио" в игре. И уж точно он в игре за шестое место, отставая от "Ромы" на одно очко при равенстве матчей. Заклятых соседей уж точно хочется обогнать.

Играет он так себе. В 36-ом туре одержал лишь вторую победу с разницей более одного мяча с 22-го февраля. Да и после нее Игор Тудор говорил о страданиях и сейвах вратаря Мандаса. Тем не менее, пять побед, ничья и поражение в семи турах лиги с хорватом - первое место в лиге после его назначения. Сам Тудор несколько раз упоминал об этом. Требуя уважать его работу.

Второй гол на 90-ой минуте. Первый - на третьей добавленной к первому тайму. Забил Патрик, хотя говорили, что травмирован, отдал ассист Дзакканьи, хотя говорили, что исключен за проблемы с дисциплиной. По ударам по воротам матч проигран - 11:16. С трибун в первом тайме даже свистели. Но в итоге 70-летие первого Скудетто в истории отпраздновано как следует.

"Фиорентина" и "Торино"

Постоянные неудачи "Наполи" открывают дверь в Еврокубки для "Фиорентины" и даже "Торино". Не сказать, что они особо эту дверь искали. Тренеры обеих команд летом уходят, и об этом говорят намного больше. "Фиалки" еще и стопроцентно настроены на Лигу Конференций, где в финале, а на лигу выставляют слабые составы. В 36-ом туре обе пропустили первыми. Но победили.

Винченцо Итальяно требовал победить в лиге и для неё самой, и для правильной подготовки к финалу Лиги Конференций. Выставил более сильный состав, чем обычно. И его команда победила. Вновь с большими проблемами в креативе и реализации. Для победы понадобился рейд с центра поля и удар опорника Артура, не забивавшего в лиге три года. Но игра была солидной.

В студии Sky пошутили, когда во время интервью Артура упал стенд с освещением, что это Итальяно упал в обморок от того, что бразилец наконец-то забил. А сам Винченцо пошутил, что тот не забивал уже 7-8 лет. Серьёзно же тренер говорил о собранности, включённости и высокой мотивации команды на этот матч, что и принесло победу.

"Торино" же вернулся с 0:1 в Вероне, где флорентийцы неделю тому проиграли. Ещё и оба его гола забили игроки, вышедшие на замену. Причем 18-летний киприот Савва вообще дебютировал за клуб. Пусть Иван Юрич и заявил, что его команда "ограбила" соперника, играя плохо и немного проснувшись лишь после 60-ой минуты. Главное - победа. Тем более - после пяти матчей подряд без них.

"Интер"

Чемпион был разозлен после поражения в предыдущем туре, усилил свой стартовый состав. Хотя "Фрозиноне", не проигрывавший в предыдущих шести матчах, прилично держался (0:1 на 59-ой минуте), мог забить не раз. Даже выиграл матч по ударам в целом и в створ ворот. По реально опасным моментам не уступил, а, возможно, и превзошёл. Однако был разгромлен.

"Нерадзурри" с 28-го февраля не забивали более двух мячей в одном матче и не играли хорошо ни в одном, а здесь разгромили. Первый гол Бьюкенена за клуб, первый гол Лаутаро с 28-го февраля, первый гол Арнаутовича с 16-го, второй Фраттези с 28-го, первый ассист Фраттези с 25-го. Запасные и кризисные игроки повеселились.

Борьба против вылета

В предыдущих турах аутсайдеры больно кусали грандов, отбирали у них очки. Но в 36-ом вдруг развалились. "Кальяри" и "Фрозиноне" и вовсе были разгромлены безразличными миланскими командами, "Верона" упустила выигрышный матч над командой, которая давно не побеждала. "Сассуоло" также забил первым, но проиграл, ещё и из-за автогола. Также безразличному сопернику.

Эусебио Ди Франческо заявил, что против "Фрозиноне" сыграла ужасная реализация и мотивация "Интера" после "Сассуоло". А пять пропущенных понял, говоря, что пошли отыгрываться. Клаудио Раньери говорил о таланте игроков "Милана", проходивших оборону "Кальяри" "как нож сквозь масло", также говорил о хорошем креативе своих игроков и желании отыграться.

Наставник "Вероны" Марко Барони говорил об очень хорошей игре своей команды, о её собранности и желании, но и о наивности. Давиде Баллардини также считал, что его "Сассуоло" контролировал игру и никак не заслужил проиграть, говорил о первом голе соперника после отличного момента его команды.

"Эмполи" также можно записать в наивные поражения. Ведь доминировал против "Лацио", переиграл его по ударам по воротам, пропускал в самой концовке обоих таймов. Давиде Никола также доволен игрой подопечных, говорит, что должны быть более циничными перед воротами соперника, а игроком матча называет вратаря "Лацио".

Всеми этими неудачами воспользовался "Удинезе". Он переиграл соперника, который стал безразличным во время тура, ведь обеспечил место в Серии А. В Лечче обе команды создали отрезки доминирования, но свой реализовали лишь гости, а затем и контратаку. Подтвердив свою гостевую силу - 20 очков из 33-ех и четыре победы из пяти в сезоне на выезде.

В четырех матчах подряд "Удинезе" терял очки из-за пропущенных на последних минутах или в численном большинстве. Но затем вытащил ничью с "Наполи" на 91-ой минуте и закрепил победу над "Лечче" на 85-ой. Фабио Каннаваро быстро привил свой характер. Еще и первая в сезоне победа фриуланцев над командой Топ-7, а ведь с такими и играть в последних турах.

Каннаваро говорил о страхе в дебюте матча, но о преодолении его и игре с большим спокойствием далее. Говорил о психологии.

Руслан Малиновский и Виктор Коваленко в 36-ом туре не играли. Первый все еще травмирован, второй остался на скамье запасных "Эмполи".

Лучший игрок тура - Шарль Де Кетеларе ("Аталанта"). Поэзия

Прорыв тура - "Аталанта". Возможно, решающая победа в борьбе за зону Лиги Чемпионов

Разочарование тура - большинство аутсайдеров. Проиграли безразличным соперникам

Лучший вратарь тура - Федерико Равалья ("Болонья"). Отбил пенальти и другие опасные удары в Неаполе

Лучший тренер тура - Джан Пьеро Гасперини ("Аталанта"). Великолепная игра в Топ-матче

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