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Индзаги - об амбициях по дальнейшему развитию Интера: Наша цель - побеждать, но это будет не легко

Италия

Наставник высказал свое мнение

Индзаги - об амбициях по дальнейшему развитию Интера: Наша цель - побеждать, но это будет не легко

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Симоне Индзаги, наставник "Интера" подтвердил, что близок к подписанию нового контракта с клубом и рассказал о своих амбициях по дальнейшему развитию.

"Я сказал это после игры в Торино. Выиграть чемпионат досрочно было замечательно, учитывая то, что дали нам болельщики "Интера".

Я знал, что прихожу в сильный клуб. Наша цель всегда - побеждать. Мы знаем, что это будет нелегко, потому что многие другие команды имеют такие же амбиции, но мы готовы к вызовам".

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"Наша цель всегда - побеждать. Мы знаем, что это будет нелегко, потому что многие другие команды имеют такие же амбиции, но мы готовы к вызовам", - добавил специалист.

Напомним, Индзаги присоединился к "Интеру" в 2021 году. Его текущий договор истекает летом 2025 года.

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Источник:
football-italia
Опубликовал: Екатерина Власова
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