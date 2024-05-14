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Серия А отрицает обвинения Мальдини относительно цензуры

Италия

Высший дивизион Италии ответил бывшему директору Милана

Серия А отрицает обвинения Мальдини относительно цензуры

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Серия А обнародовала заявление, в котором отрицает обвинения в цензуре со стороны бывшего директора "Милана" Паоло Мальдини.

55-летний итальянец недавно обвинил лигу в том, что она давила на него, чтобы он не транслировал свое интервью, в котором критикует высший дивизион Италии.

В своем заявлении Серия А утверждает, что разговор Мальдини дважды транслировался по радио, и что полная версия интервью была отправлена всем журналистским редакциям. Лига также утверждает, что запись была удалена с YouTube лишь временно из-за негативных комментариев.

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Источник:
football-italia
Опубликовал: Екатерина Власова
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