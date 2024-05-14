Серия А отрицает обвинения Мальдини относительно цензуры

Серия А обнародовала заявление, в котором отрицает обвинения в цензуре со стороны бывшего директора "Милана" Паоло Мальдини.

55-летний итальянец недавно обвинил лигу в том, что она давила на него, чтобы он не транслировал свое интервью, в котором критикует высший дивизион Италии.

В своем заявлении Серия А утверждает, что разговор Мальдини дважды транслировался по радио, и что полная версия интервью была отправлена всем журналистским редакциям. Лига также утверждает, что запись была удалена с YouTube лишь временно из-за негативных комментариев.