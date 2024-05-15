Аталанта - Ювентус. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию финала Кубка Италии

"Победа в Кубке изменит определение всего сезона. Будет приятно написать ещё один кусочек, пусть и небольшой, истории "Ювентуса", - говорит его капитан Данило. Для "Аталанты" же победа изменит определение всей эры Джан Пьеро Гасперини, а то и всей его тренерской карьеры. Пусть сам он и говорит, что глупо считать его лузером из-за отсутствия трофеев. Итак, на кону не просто трофей, а история.

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Кубок Италии, финал

15 мая 2024. Рим, "Олимпико"

"Аталанта" 22:00 "Ювентус"

Трансляция – MEGOGO Футбол 1