Аллегри перед финалом Кубка Италии с Аталантой: Мы не чувствуем себя аутсайдерами

Массимилиано Аллегри четыре раза выигрывал Кубок Италии как тренер. Такие же показатели имеют Роберто Манчини и Свен-Горан Эрикссон, поэтому тренер "Ювентуса" имеет шанс стать рекордсменом по этому показателю, если переиграет сегодня "Аталанту".

"Этот трофей имеет важное значение, потому что он всегда остается трофеем. За последние три года мы вышли в два финала, было бы хорошо выиграть. Я живу этими матчами с большим энтузиазмом, для меня это всегда прекрасная вещь. Завтра мы выложимся на полную, оба можем проиграть и оба можем выиграть. Мы подходим к этому матчу, достигнув своей цели - попадания в Лигу чемпионов. Это будет сложный матч, но мы не чувствуем себя аутсайдерами. Мы понимаем, что можем играть в этом финале только потому, что матчи должны выигрываться на поле. Мы должны быть хорошими в получении эпизодов на нашей стороне и иметь убеждение, что мы можем выиграть его", - заявил Массимилиано Аллегри накануне поединка.

Добавим, что финальный матч за Кубок Италии между "Ювентусом" и "Аталантой" состоится сегодня в 22:00 по киевскому времени.