Гасперини о сегодняшней игре с Ювентусом: Я всегда думал, что Кубок Италии - это трофей, который нам ближе всего по силам

Семь дней, чтобы войти в историю, хотя на самом деле Джан Пьеро Гасперини уже вошел в историю, выведя "Аталанту" в первый в ее истории европейский финал, который состоится 22 мая в Дублине против непобедимого леверкузенского "Байера". Впрочем, сегодня "королева провинциалов" должна пройти первую задачу - победить "Ювентус" в финале Кубка Италии.

"Я всегда думал, что Кубок Италии - это трофей, который нам ближе всего по силам. Это уже третий финал за последние пять лет. Предыдущие прошли не очень хорошо, но мы упрямы. У меня отличные ребята, которые много сделали, но не хватает последней мили. Мы хотим победить. Конечно, мы приехали в финал полны энтузиазма из-за недавних результатов, но "Юве" провел чрезвычайный первый матч, и, даже если они выходят из не самого лучшего момента, они все равно очень сильная команда", - заявил Джан Пьеро Гасперини накануне матча.

Добавим, что "Аталанта" может второй раз в своей истории выиграть этот трофей. Первый раз они его добыли в сезоне 1962/63, переиграв тогда "Торино" со счетом 3:1.