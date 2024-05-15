  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Один из ветеранов Лацио может перейти в Наполи
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Один из ветеранов Лацио может перейти в Наполи

Италия

Об этом сообщает Джанлука ди Марцио

Один из ветеранов Лацио может перейти в Наполи

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Римские "орлы" этот сезон проводят не слишком удачно - 7-е место в чемпионате с отставанием в 4 очка от "Аталанты", которая находится в лигочемпионской зоне (при этом бергамаски имеют еще игру в запасе). Некоторые ветераны "Лацио" покинут клуб в конце сезона, в частности недавно об этом заявлял полузащитник Луис Альберто.

Учитывая то, что Петр Зелинский покинет "Наполи" свободным агентом этим летом, клуб с юга занялся поиском игрока, который мог бы заменить поляка. Среди кандидатов есть Луис Альберто, который подходит на эту роль, а также прекрасно знает итальянский чемпионат. Начальная цена за испанца составляет 15 млн евро, но учитывая то, что контракт футболиста "Лацио" рассчитан до июня 2027 года, римский клуб может дополнительно обсудить сумму трансфера.

Добавим, что Луис Альберто играет за "орлов" с 2016 года. Испанец за римлян в целом провел 306 матчей, забив 52 гол и отдав 79 ассистов.

По теме
yellow-arrow
Лука Модрич и Педро Родригес могут присоединиться к проекту Сеска Фабрегаса в Комо
yellow-arrow
Гасперини о сегодняшней игре с Ювентусом: Я всегда думал, что Кубок Италии - это трофей, который нам ближе всего по силам
yellow-arrow
Аллегри перед финалом Кубка Италии с Аталантой: Мы не чувствуем себя аутсайдерами
Луис Альберто Лацио (Рим) Наполи
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Джанлука ді Марцио
Опубликовал: Александр Гресь
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости