Один из ветеранов Лацио может перейти в Наполи

Римские "орлы" этот сезон проводят не слишком удачно - 7-е место в чемпионате с отставанием в 4 очка от "Аталанты", которая находится в лигочемпионской зоне (при этом бергамаски имеют еще игру в запасе). Некоторые ветераны "Лацио" покинут клуб в конце сезона, в частности недавно об этом заявлял полузащитник Луис Альберто.

Учитывая то, что Петр Зелинский покинет "Наполи" свободным агентом этим летом, клуб с юга занялся поиском игрока, который мог бы заменить поляка. Среди кандидатов есть Луис Альберто, который подходит на эту роль, а также прекрасно знает итальянский чемпионат. Начальная цена за испанца составляет 15 млн евро, но учитывая то, что контракт футболиста "Лацио" рассчитан до июня 2027 года, римский клуб может дополнительно обсудить сумму трансфера.

#SerieA | #Lazio, Luis Alberto torna ad allenarsi a Formello con i compagni. Il #Napoli si è informato sullo spagnolo: la richiesta iniziale è di 15 milioni — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) May 14, 2024

Добавим, что Луис Альберто играет за "орлов" с 2016 года. Испанец за римлян в целом провел 306 матчей, забив 52 гол и отдав 79 ассистов.