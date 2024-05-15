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Лука Модрич и Педро Родригес могут присоединиться к проекту Сеска Фабрегаса в Комо
Об этом сообщает Sport.es
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Сеск Фабрегас вывел "Комо" в Серию А и хочет создать конкурентоспособную команду в итальянском чемпионате. Он еще не может выполнять функции главного тренера, поскольку ему еще предстоит выполнить последние требования для получения лицензии, но именно он стоит за большим успехом. Сеск работает с генеральным директором клуба, бывшим игроком сборной Англии Деннисом Уайзом и при финансовой поддержке индонезийской инвестиционной группы Djarum.
Усиление на следующий сезон может иметь большое значение и два громких имени связаны с Лукой Модричем и Педро Родригесом. У хорвата заканчивается контракт с мадридским "Реалом" и в свои 38 лет он намерен продолжать играть. Хотя ходили слухи о его переезде в Саудовскую Аравию, проект Сеска может соблазнить его тем, что он находится рядом с Хорватией, в прекрасном месте и в команде с большими перспективами. Что касается Педро Родригеса, то 36-летний футболист сейчас проводит третий сезон в "Лацио", где он продлил контракт еще на год, выполнив пункт о минимальном количестве сыгранных матчей. Педро много значил для Маурицио Сарри, бывшего рулевого клуба, но с новым тренером, хорватом Игорем Тудором, дело обстоит иначе. Нападающий может прислушаться к предложениям, учитывая дружеские отношения с Сеском и их совместный игровой опыт в сборной Испании, "Барселоне" и "Челси".
Кроме того, "Комо" также проявляет интерес к Мауро Икарди из "Галатасарая", а также Хоакину Корреа из "Интера", который сейчас находится в аренде у "Марселя".
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