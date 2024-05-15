Буффон: Я надеюсь, что Ювентус выиграет Кубок Италии

Бывший голкипер "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон высказался о финале Кубка Италии между "Аталантой" и туринским клубом.

"Ювентус" может победить. У них больше опыта в таких матчах. Конечно, "Аталанта" - это очень сильная команда, которая продемонстрировала хорошую игру в течение сезона. Но я думаю, что у туринского клуба больше шансов на победу в Кубке Италии".

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"Я надеюсь, что "Аталанта" выиграет Лигу Европы, а "Юве" - Кубок Италии", - добавил Буффон.

Напомним, что матч "Аталанта" - "Ювентус" состоится 15 мая в 22:00 по киевскому времени.