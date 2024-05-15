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Бывший тренер Шахтера может возглавить Милан

Италия
Обновлено

Итальянцы готовы предложить специалисту двухлетний контракт

Бывший тренер Шахтера может возглавить Милан

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

"Милан" рассматривает возможность назначения бывшего тренера "Шахтера" Паулу Фонсеки следующим наставником вместо Стефано Пиоли в конце этого сезона.

Несколько итальянских источников, включая Sky Sport Italia и DAZN, утверждают, что Фонсека является главным кандидатом на эту должность. Итальянцы готовы предложить специалисту двухлетнее соглашение

Ожидается, что представители "Милана" встретятся с ним на следующей неделе, чтобы обсудить его будущее.

Паулу возглавлял такие клубы как "Порту", "Брагу" и "Рому". Сейчас Фонсека тренирует французский "Лилль".

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Паулу Фонсека Милан
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Источник:
football-italia
Опубликовал: Екатерина Власова
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