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Бывший тренер Шахтера может возглавить Милан
Итальянцы готовы предложить специалисту двухлетний контракт
Getty Images / Global Images Ukraine
"Милан" рассматривает возможность назначения бывшего тренера "Шахтера" Паулу Фонсеки следующим наставником вместо Стефано Пиоли в конце этого сезона.
Несколько итальянских источников, включая Sky Sport Italia и DAZN, утверждают, что Фонсека является главным кандидатом на эту должность. Итальянцы готовы предложить специалисту двухлетнее соглашение
Ожидается, что представители "Милана" встретятся с ним на следующей неделе, чтобы обсудить его будущее.
Паулу возглавлял такие клубы как "Порту", "Брагу" и "Рому". Сейчас Фонсека тренирует французский "Лилль".
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