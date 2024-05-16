Кубок Италии. Аталанта - Ювентус 0:1. Дух Аллегри, дух Юве

Кубок Италии. Финал

Рим. "Стадио Олимпико"

"Аталанта" - "Ювентус" 0:1

Гол: Влахович 4

"Аталанта": Карнезекки, Де Роон (Толой 65), Джимсити, Хиен (Скальвини 59), Дзаппакоста (Хатебур 59), Пашалич (Миранчук 59), Эдерсон, Руджери, Коопмейнерс, Де Кетеларе (Туре 46), Лукман

"Ювентус": Перин, Гатти, Бремер, Данило, МакКенни, Николусси Кавилья (Миретти 62), Камбиазо (Веа 81), Рабио, Илинг-Джуниор, Кьеза (Йилдиз 69), Влахович (Милик 81)

Предупреждения: Хиен 17, Джимсити 78, Толой 90+6 - Влахович 55, Бремер 90

Главный арбитр: Фабио Мареска

Девятый финал Кубка Италии из десяти последних с участием как минимум одной из этих команд. Второй из четырёх последних с участием обеих. Семь участий в финале на двоих за последние шесть лет. "Аталанта" и "Ювентус" - одни из ведущих команд в турнире в последние годы. При этом за последние шесть лет побеждали лишь в очных финалах. Так что сегодня обе были голодны.

"Юве" хотел взять первый трофей за три года и скрасить неудачную каденцию Массимилиано Аллегри. Капитан Данило говорил об измнениии определения всего сезона и написании истории клуба, спортивный директор Кристиано Джунтоли - о коронном моменте сезона. "Аталанта" же хотела увенчать золотую эру Джан Пьеро Гасперини настоящим золотом, первым трофеем клуба с 1963-го года.

Фаворитом казалась "Аталанта". Она подошла к матчу с шестью победами и ничьей в семи во всех турнирах, в том числе 3:0 над "Ливерпулем" и "Марселем", 4:1 над "Фиорентиной", отличной игрой против "Ромы" в воскресенье. "Ювентус" же в тот же день играл плохо, спасся от поражения от "Салернитаны" лишь на 91-ой минуте, в целом выиграл лишь три из 17-ти последних матчей во всех турнирах.

Впрочем, Кубок - совсем другой турнир, со своими законами, а то и вообще без законов. Здесь нередко побеждают не фавориты. Да и ставить в финале против "Ювентуса", несмотря на его последние неудачи, неразумно. Когда трофей близок - его форма, его мотивация, его сила, его характер и соответственно - шансы на победу - возрастают неимоверно. Дух легендарного клуба стает 12-ым игроком.

Разумеется, ранний гол сильно повлиял на игру. Сегодня был дисквалифицирован последний опорник "Ювентуса" Мануэль Локателли, и Аллегри решил усилить неопытного Николусси Кавилью переходом в центр латераля Камбиазо. Андреа сразу же сработал, отдав длинный пас. Влахович пробежал, оттеснил Хиена и пробил мимо Карнезекки. А далее туринцы уже могли играть по канонам Аллегри.

"Аталанта" не должна была отчаиваться. Поскольку и в двух предыдущих финалах Кубка одна из команд открывала счет очень рано - на шестой и даже третьей минуте, но затем вторая забивала дважды подряд. Правда, сейчас "Ювентус" чуть не забил дважды подряд. Гатти замкнул угловой Николусси Кавильи в упор. Не попал. А затем отошел в оборону и четко перекрыл ее.

В первом тайме у бергамцев не было никаких шансов забить. Они даже в створ ворот не попали и не заработали ни одного углового. Не могли ускориться, банально забрасывали мячи в штрафную с флангов. А в штрафной не было дисквалифицированного бомбардира Скамакки. Туринцы же организовали пару неплохих контратак, в том числе с пасом пяткой. Они выглядели опаснее, чем потуги соперника.

Второй тайм "Аталанта" начала серией угловых и штрафных ударов, а также серией замен. Однако ничего не выходило. А "Ювентус" контратаковал даже опаснее, чем в первом тайме, раз за разом находя свободное пространство. Отчаянная оборона бергамцев оставляла их в игре. Карнезекки однажды спас от выхода Влаховича. А у других ворот разве что Коопмейнерс замкнул головой чуть неточно.

Далее Миранчук замыкал из центра штрафной намного выше ворот. На что Влахович ответил голом головой с навеса Камбиазо. Но ВАР увидел там офсайд части плеча и колена. На 80-ой минуте наконец-то Лукман пробил хорошо с линии штрафной и попал в стойку. Но и Миретти прорвался в штрафную справа и попал в перекладину. А в створ ворот подопечные Гасперини так за весь матч и не попали.

15-ый Кубок Италии "Ювентуса" в истории. У ближайших преследователей - девять. Пятый Кубок Аллегри в тренерской карьере, и он выходит на единоличное первое место по этим трофеям, обходя Роберто Манчини и Свена-Горана Эрикссона. Он несомненно переиграл тактически Гасперини, проигравшего свой третий финал за шесть лет. Но скорее дух клуба переиграл.