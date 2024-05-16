Аллегри о своем будущем в Турине: Я покидаю победный Ювентус, если я уже не тренер, потому что все так говорят

Вчера на "Стадио Олимпико" в финале Кубка Италии "Ювентус" переиграл "Аталанту" со счетом 0:1. Для подопечных Массимилиано Аллегри эта победа стала первой за последние семь поединков. После матча тренер туринцев не обошел вопрос о своем будущем в команде "старой синьоры".

"Сегодня была командная победа. Я уважаю клуб и ребят. Я хотел отпраздновать с моими ребятами, которые провели чрезвычайный сезон, завершившийся квалификацией Лиги чемпионов и выходом в финал Кубка Италии, который ребята затем выиграли. Я покидаю победный "Юве", если я уже не тренер, потому что все так говорят, с финишем в зоне Лиги чемпионов и с трофеем на руках. Клуб имеет право выбирать, утверждать тренера или нет. Все, что я могу сказать, это то, что я получил много положительных эмоций, что я играл в нескольких финалах, что я провел здесь восемь лет, и я могу лишь поблагодарить вас. А "Аталанте" желаю удачи в Лиге Европы", - цитирует Массимилиано Аллегри La Gazzetta dello Sport.

Добавим, что "Ювентус" выиграл свой 15-й Кубок Италии и является рекордсменом среди местных команд по этому показателю. Следующий поединок туринцы проведут на выезде 20 мая против "Болоньи".