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Аллегри о своем будущем в Турине: Я покидаю победный Ювентус, если я уже не тренер, потому что все так говорят

Италия

Итальянский тренер готов к расставанию с клубом

Аллегри о своем будущем в Турине: Я покидаю победный Ювентус, если я уже не тренер, потому что все так говорят

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Вчера на "Стадио Олимпико" в финале Кубка Италии "Ювентус" переиграл "Аталанту" со счетом 0:1. Для подопечных Массимилиано Аллегри эта победа стала первой за последние семь поединков. После матча тренер туринцев не обошел вопрос о своем будущем в команде "старой синьоры".

"Сегодня была командная победа. Я уважаю клуб и ребят. Я хотел отпраздновать с моими ребятами, которые провели чрезвычайный сезон, завершившийся квалификацией Лиги чемпионов и выходом в финал Кубка Италии, который ребята затем выиграли. Я покидаю победный "Юве", если я уже не тренер, потому что все так говорят, с финишем в зоне Лиги чемпионов и с трофеем на руках. Клуб имеет право выбирать, утверждать тренера или нет. Все, что я могу сказать, это то, что я получил много положительных эмоций, что я играл в нескольких финалах, что я провел здесь восемь лет, и я могу лишь поблагодарить вас. А "Аталанте" желаю удачи в Лиге Европы", - цитирует Массимилиано Аллегри La Gazzetta dello Sport.

Добавим, что "Ювентус" выиграл свой 15-й Кубок Италии и является рекордсменом среди местных команд по этому показателю. Следующий поединок туринцы проведут на выезде 20 мая против "Болоньи".

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Источник:
La Gazzetta dello Sport
Опубликовал: Александр Гресь
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