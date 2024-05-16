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Влахович о выигранном матче в финале Кубка: Я уже думаю о том, как одержать еще больше побед
Серб внес весомый вклад для получения этого трофея
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вчера "Ювентус" оказался сильнее "Аталанты" в финале Coppa Italia, а единственный гол в этой встрече забил в начале поединка Душан Влахович. Для серба это первый трофей, добытый в составе "старой синьоры". Нападающий туринцев после игры отметил, что путь к такому триумфу был тяжелым для его команды.
"Я уже думаю о том, как одержать еще больше побед. С теплой головой я едва могу говорить, я могу только поблагодарить всех, всех моих партнеров по команде. Мы знаем все трудности, с которыми мы столкнулись, в конце концов мы достигли двух целей, которые мы поставили перед собой в начале года. Конечно, существует вина за Скудетто, но "Интер" выиграл заслуженно. Сегодня в финале мы бросили вызов великой команде, "Аталанте", с чем я их также поздравляю. Мы попали в момент, из которого нам было трудно выбраться, я могу гарантировать, что мы ничего не изменили: это было наше лучшее на тот момент, мы также были в плохом настроении, но мы достигли наших двух целей и мы очень счастливы. В следующем году мы должны стремиться выиграть все, потому что мы - "Ювентус", этого требует наша ДНК", - заявил форвард "Ювентуса" Душан Влахович.
Добавим, что сербский нападающий в этом сезоне провел 36 матчей, где отметился 18 голами и 3 передачами.
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