Гасперини о поражении в финале Кубка: Мы играли против сильного соперника, который имел преимущество и хорошо защищался

Вчера "Аталанта" потерпела поражение от "Ювентуса" в финале Кубка Италии. Бергамаски уже третий раз не могут одержать победы во внутреннем кубке за последние пять лет. Тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини отметил, что первый финал в этом сезоне прошел не так, как он ожидал.

"Мы играли против сильного соперника, который имел преимущество и хорошо защищался. Мы играли в свою игру, вели ее и создавали моменты, чтобы сравнять счет. Я не думаю, что "Аталанта" сыграла плохо. Нам жаль, но мы не разочарованы. Мы играли в свою игру и потерпели минимальное поражение, но перед нами стоят важные цели в чемпионате и финале Лиги Европы. Нам жаль, что мы потеряли Де Роона (травмирован и заменен, ред.) и не имеем Колашинаца, но мы вернем Скамакку. Недостаток? Мы медленно двигали мяч на краю поля, и отсутствие Скамакки в таком матче было тяжелым: он бы дал нам нечто большее, чем Лукман и Де Кетеларе, которых мы чередовали в этой роли. "Ювентус" умеет хорошо защищаться, особенно если у вас нет физической подготовки, чтобы противостоять им. Во втором тайме у нас было больше пространства, потому что мы постоянно давили на них. Нам не хватало игры. Но игра была на высоте", - заявил тренер бергамасков Джан Пьеро Гасперини.

Добавим, что "Аталанта" еще имеет шанс выиграть свой трофей, поскольку будет играть в финале в Лиге Европы против леверкузенского "Байера".