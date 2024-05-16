Начало новой эры или обман? Что может означать победа Ювентуса в Кубке Италии

"Ювентус" взял свой 15-ый Кубок Италии в истории, опережая ближайших преследователей на шесть. Массимилиано Аллегри взял пятый в тренерской карьере, обогнав Свена-Горана Эрикссона и Роберто Манчини и став единоличным лидером. И все это - на фоне турбулентного сезона, неудач в лиге, протестов болельщиков, раздраженных заявлений Аллегри, которому вряд ли даже эта победа поможет остаться.

Что означает этот трофей? Владелец клуба Джон Элканн говорит о замечательных молодых игроках, за которыми будущее, и о "нулевом сезоне", то есть о подготовительном к новому циклу. Начнётся ли и вправду успешный цикл? Или же продолжится то же, что и после предыдущей победы в 2021-ом году - стагнация и раздражение?

Всего лишь Кубок

Прежде всего, никогда не следует делать далеко идущих, стратегических, эпохальных выводов из побед в Кубке. Турнир скоротечный, изменчивый, часто зависит от формы и настроения в один вечер. Нередко победа в Кубке добывалась на фоне плохого сезона в лиге и Еврокубках, нередко она не приносила ничего на будущее, никаких шагов вперед в развитии и даже обманывала и задерживала развитие.

Особенно же победа в Кубке мало означает в Италии. Маурицио Сарри, Тьяго Мотта и другие не случайно называют Коппа Италия наименее демократичным турниром в мире. Восемь лучших команд предыдущего сезона в лиге начинают с 1/8 финала, и играя всегда дома против более слабых соперников. А командам ниже восьмого места нужно выбивать в гостях одного гранда за другим, если хотят пройти далеко.

"Наполи" выиграл Кубок в 2020-ом году с глубины седьмого места в лиге, бунта игроков и смены тренера посреди сезона. После же этой победы еще целых два сезона продолжал быть лузером, проигрывать в решающие моменты. Тот Кубок и Скудетто-2023 не связаны между собой. Да и сам "Ювентус" в сезон победы-2021 и после нее занимал все те же 3-4 места в лиге, все так же неудачно играл в Лиге Чемпионов.

В Кубке-2023/24 "Юве" победил дома слабых "Салернитану" (6:1), "Фрозиноне" (4:0). "Лацио" сразу после бунта игроков и смены тренера там. Причем потеряв преимущество в два мяча и найдя нужный гол лишь на 83-ей минуте. В финале же победил соперника, не бравшего никаких трофеев с 1963-го года. Неужели такой путь следует привязывать к чему-то глобальному, выводить из него начало новой эры?

"Аталанта" проиграла финалы в 2019-ом и 2021-ом годах, в том числе и очный "Ювентусу". Сам "Юве", правда, также упускал финалы. В Кубке и Суперкубке с 2020-го по 2023-ий год проиграл четыре из шести. Но на вопрос о том, фаворит ли финала-2024 "Богиня", капитан "Старой Синьоры" Данило отвечал напоминанием об истории своего клуба. Чувствовалось, что эта история, что дух клуба играл вчера.

"Аталанта" считалась фаворитом, поскольку подошла к финалу с шестью победами и ничьей в семи матчах во всех турнирах, играя отлично. Но она страшно устала из-за игры на три фронта, ведь в финале и Лиги Европы. А "Ювентус" в лиге валяет дурака уже с февраля, победил там лишь дважды в 15-ти последних турах. А из Еврокубков вообще изгнан в этом сезоне. Так что все силы мог бросить на Кубок.

Стартовый состав вчера был моложе, чем у "Аталанты", и Аллегри постоянно говорит о молодой команде. Но ведь до вчера его игроки вместе выиграли 146 трофеев в карьере, а "Аталанты" - 30. Сам Аллегри выиграл 13 трофеев, Джан Пьеро Гасперини - ноль. Да и по зарплатам в этом сезоне разница огромна. У игроков "Ювентуса" вместе - 190 миллионов евро, "Аталанты" - 40. Так в чем сюрприз?

Тактическая победа

И все же кое-что можно выделить. Аллегри тактически переиграл Гасперини. Удивил выходом Андреа Камбиазо в центре поля. Тот уже на четвертой минуте отличным длинным пасом вывел Душана Влаховича на вратаря. А затем постоянно менялся местами с Уэстоном МакКенни, путая соперника. В итоге Андреа навесил под второй гол (не засчитанный из-за минимального офсайда) справа.

В целом "Ювентус" закрылся в обороне, перекрыв абсолютно все каналы сопернику. Еще три дня назад "Аталанта" разрывала "Рому" множеством атак, но на этот раз даже ни разу не попала в створ ворот. Крайне редко ускорялась возле штрафной соперника. Банально забрасывала "кроссы" с места, при том, что не было ее главного бомбардира дисквалифицированного Джанлуки Скамакки.

"Мы легко выходили на линию штрафной, но там сразу же глухо застревали. Именно в такой игре не хватало Скамакки, его физической силы, мощи, да и движения, " - заявил Гасперини.

Команда Джан Пьеро даже заработала лишь два угловых за матч, что при таком владении мячом (66 процентов), при таком количестве фланговой активности крайне мало и свидетельствует о крайней неэффективности игры. 26 ее "кроссов" - это больше, чем в предыдущих успешных матчах (13-17). А попыток прохода на дриблинге (десять, две успешных) - меньше. То есть бергамцев заставили играть не в свою игру.

Аллегри отлично знал, что они не любят много владеть мячом, не любят позиционные атаки, а безжалостны на просторе, применяя высокий прессинг. И как раз простора их лишил. Заставил биться головой о стену. При этом еще и организовывал отличные контратаки с подключениями на флангах. Находя простор. "Ювентус" был быстр и очень опасен в контратаках. И должен был их реализовывать.

Он играл так, как играл в первой половине сезона в лиге, когда шел вплотную к "Интеру", когда штамповал победы одну за другой, обычно со счетом 1:0, обычно без пропущенных. Играл так, как играл в свои лучшие времена, особенно с тем же Аллегри - цинично, мощно, организованно, непробиваемо в обороне и опасно в контратаках.

Повторение истории?

После этой победы можно найти исторические параллели. Поскольку история "Ювентуса" в последние 13 лет удивительно точно напоминает его историю между 1976-1994 годами. Именно после этой победы. Ведь и тогда, и сейчас после 9-10 лет Золотой эры с множеством трофеев начались смутные времена с очень похожими решениями по тренерам и очень похожие по трофеям.

И тогда, и сейчас приходил тренер, чуждый клубу по стилю и менталитету ("шампанский футбол" Луиджи Майфреди, Сарризм Маурицио Сарри), затем - легенда клуба без тренерского опыта - Дино Дзофф, Андреа Пирло - принесшие ровно по два трофея, но 3-4 места в лиге. Затем вернулись на три года Золотые тренеры - Джованни Трапаттони, Аллегри, без Скудетто и ровно с одним трофеем каждый.

Более того - вторые каденции Трапаттони и Аллегри очень похожи выращиванием молодежи и нахождением будущих чемпионов. Аллегри в очередной раз говорил об этом после вчерашней победы. Говоря, что ему поставили три цели на сезон - попасть в Лигу Чемпионов, выиграть Кубок и вырастить молодежь, сократив бюджет, и все три он выполнил.

Трап ушел в 1994-ом году, но оставил команду с Джанлукой Виалли, Фабрицио Раванелли, Алессандро Дель Пьеро, Антонио Конте, Анджело Перуцци, Анджело Ди Ливио, Морено Торричелли. Которая уже в 1995-ом с Марчелло Липпи возьмет Скудетто, а в 1996-ом - Кубок Чемпионов. Аллегри, скорее всего, уйдет в 2024-ом, но кто знает, не продолжит ли его преемник с его командой к свершениям?

Массимилиано - вовсе не любитель воспитания молодежи, но в "Ювентусе" из-за финансовых и административных проблем пришлось. И вот Федерико Гатти, пришедший из Серии Б, и Андреа Камбиазо, отыгравший лишь два сезона в Серии А, стали столпами обороны, свои воспитанники Николо Фаджоли, Фабио Миретти, Кенан Йилдиз и Самуэль Илинг-Джуниор много помогли в центре поля и в атаке.

23-летний Ханс Николусси Кавилья с 12-го января отыграл во всех турнирах лишь 27 минут, но вчера вышел в стартовом составе на позиции последнего опорника из-за дисквалификации Мануэля Локателли и отыграл очень уверенно, по-взрослому.

24-летний Душан Влахович наконец-то заиграл и начал хотя бы частично оправдывать заплаченные за него 80 миллионов. Он ныне второй бомбардир Серии А, а в Кубке в полуфинале забил важнейший гол в ворота "Лацио", в финале же забил уже на четвертой минуте. Кроме того, тяжело работает, отходит назад в поисках мяча, бьет издали, в том числе штрафные. Ведет себя как лидер команды.

После победы вчера он согласился с Аллегри, что команда выполнила задания на сезон, но и заявил, что в следующем сезоне обязана прыгнуть на уровень выше и взять все трофеи, поскольку таков ДНК клуба. Да и сам тренер говорил об этом: "Сегодня мы празднуем, но завтра вновь должны начать работать над возвращением клуба-победителя".

Победа для будущего

Еще перед матчем спортивный директор Кристиано Джунтоли говорил о "коронном моменте важного года". "Победы помогают побеждать и войти в новый сезон со свежей энергией и верой в проект". Данило - о том, что "победа изменит определение всего сезона и напишет еще один кусочек истории "Ювентуса". Аллегри же после матча заявил, что в "Ювентусе" важна лишь победа, и это в его ДНК.

Также Массимилиано сказал: "Было тяжело в эти месяцы, когда мяч казался тяжелее свинца. Но преодоление критики - также хороший опыт, который позволит расти и станет полезным для будущего команды. Если я ухожу, то я оставляю сильную команду для этого клуба". Вполне возможно.

Вряд ли в этой команде есть Виалли, Дель Пьеро, неясно, придут ли летом Дешам и Зидан, но она хотя бы способна выздороветь вместе с клубом, оздоровить клуб. После разрушительного окончания эры Андреа Аньелли первый полный сезон нового руководства принес первый трофей за три года, место в Лиге Чемпионов, более-менее тишину в кабинетах, экономию бюджета и прогресс молодежи. А это уже немало.

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