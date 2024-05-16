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Аллегри - журналисту Tuttosport: Я приду и оторву тебе уши
Итальянские страсти
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный редактор Tuttosport Гвидо Вакиаго рассказал о конфликте с главным тренером "Ювентуса" Массимилиано Аллегри после победы его команды в финале Кубка Италии над "Аталантой" (1:0).
"Ты дерьмовый директор. Пиши в своей газете правду, а не то, что хочет общество! Перестань жульничать с читателями.
Слушай, я знаю, куда прийти и найти тебя. Я знаю, где тебя ждать. Я приду и оторву тебе оба уха. Я приду и ударю тебя по лицу. Напиши правду в газету", - приводит издание слова итальянского специалиста.
Напомним, срок действующего контракта Аллегри с "Ювентусом" рассчитан до середины 2025 года. За два тура до окончания чемпионата "старая синьора" делит третье место с "Болоньей" Тьяго Мотты, который рассматривается в качестве возможного сменщика Аллегри в "Юве".
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