Аллегри - журналисту Tuttosport: Я приду и оторву тебе уши

Главный редактор Tuttosport Гвидо Вакиаго рассказал о конфликте с главным тренером "Ювентуса" Массимилиано Аллегри после победы его команды в финале Кубка Италии над "Аталантой" (1:0).

"Ты дерьмовый директор. Пиши в своей газете правду, а не то, что хочет общество! Перестань жульничать с читателями. Слушай, я знаю, куда прийти и найти тебя. Я знаю, где тебя ждать. Я приду и оторву тебе оба уха. Я приду и ударю тебя по лицу. Напиши правду в газету", - приводит издание слова итальянского специалиста.

Напомним, срок действующего контракта Аллегри с "Ювентусом" рассчитан до середины 2025 года. За два тура до окончания чемпионата "старая синьора" делит третье место с "Болоньей" Тьяго Мотты, который рассматривается в качестве возможного сменщика Аллегри в "Юве".