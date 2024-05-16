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Определились полуфинальные пары Суперкубка Италии

Италия

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Определились полуфинальные пары Суперкубка Италии

Фото: calciostyle.it

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Стали известны пары 1/2 финала Суперкубка Италии.

В полуфинале турнира примут участие победитель ("Интер") и серебряный призёр ("Милан") текущего розыгрыша Серии А, а также два финалиста Кубка Италии - "Ювентус" и "Аталанта" (победа осталась за "бьянконери" со счётом 1:0).

  • "Ювентус" - "Милан"
  • "Интер" - "Аталанта"

Трофей будет разыгран в январе следующего года в Саудовской Аравии.

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Суперкубок Италии Интер (Милан) Милан Ювентус Аталанта
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Опубликовал: Александр Бураков
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