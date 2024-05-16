Италия
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Определились полуфинальные пары Суперкубка Италии
Все участники - из топ-5 чемпионата
Фото: calciostyle.it
Стали известны пары 1/2 финала Суперкубка Италии.
В полуфинале турнира примут участие победитель ("Интер") и серебряный призёр ("Милан") текущего розыгрыша Серии А, а также два финалиста Кубка Италии - "Ювентус" и "Аталанта" (победа осталась за "бьянконери" со счётом 1:0).
- "Ювентус" - "Милан"
- "Интер" - "Аталанта"
Трофей будет разыгран в январе следующего года в Саудовской Аравии.
Supercoppa Italiana 24/25 semi finals:— JuveFC (@juvefcdotcom) May 15, 2024
Juventus vs Milan
Inter vs Atalanta pic.twitter.com/OHAIc0FwRo
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Источник:Twitter
Опубликовал: Александр Бураков
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