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Массимилиано Аллегри вышел на первое место по количеству побед в Кубке Италии среди тренеров

Италия

Интересное достижение рулевого Ювентуса

Массимилиано Аллегри вышел на первое место по количеству побед в Кубке Италии среди тренеров

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Вчера "Ювентус" получил свой 15-й трофей в Coppa Italia, что является рекордом среди всех клубов на Апеннинах (ближайшие преследователи "Интер" и "Рома" имеют по 9). Впрочем, это не единственное интересное достижение, которое имеет "старая синьора".

Для Массимилиано Аллегри победа в Кубке Италии стала пятой в его тренерской карьере, что теперь является рекордом среди всех тренеров-победителей. До него выигрывали этот трофей по 4 раза Роберто Манчини и Свен-Йоран Эрикссон.

Напомним, что Массимилиано Аллегри также принадлежит рекорд по количеству побед подряд в этом турнире. Под его руководством "Ювентус" четыре раза выигрывал Кубок Италии в сезонах 2014/15, 2015/16, 2016/17 и 2017/18.

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Роберто Манчини Массимилиано Аллегри Свен-Йоран Эрикссон Кубок Италии
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Гресь
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