Массимилиано Аллегри вышел на первое место по количеству побед в Кубке Италии среди тренеров

Вчера "Ювентус" получил свой 15-й трофей в Coppa Italia, что является рекордом среди всех клубов на Апеннинах (ближайшие преследователи "Интер" и "Рома" имеют по 9). Впрочем, это не единственное интересное достижение, которое имеет "старая синьора".

Для Массимилиано Аллегри победа в Кубке Италии стала пятой в его тренерской карьере, что теперь является рекордом среди всех тренеров-победителей. До него выигрывали этот трофей по 4 раза Роберто Манчини и Свен-Йоран Эрикссон.

Напомним, что Массимилиано Аллегри также принадлежит рекорд по количеству побед подряд в этом турнире. Под его руководством "Ювентус" четыре раза выигрывал Кубок Италии в сезонах 2014/15, 2015/16, 2016/17 и 2017/18.