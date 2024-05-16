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Наполи заменит Осимхена игроком Атлетико, который стоит 40 миллионов евро
Саму Омородион заинтересовал итальянский клуб
Getty Images/Global Images Ukraine
Один из лучших нападающих "Наполи" Виктор Осимхен, вероятно, покинет свою команду в конце этого сезона. Но руководство клуба уже нашло ему замену.
По информации Sky Sport Italia, преемником форварда может стать игрок "Атлетико Мадрид" Саму Омородион, который сейчас выступает за "Алавес" на правах аренды.
Саму в нынешнем сезоне Ла Лиги сыграл 33 матча, в которых забил 9 голов и отдал 1 результативную передачу.
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