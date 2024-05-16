Ювентус согласовал контракт с главным тренером Болоньи - Инсайдер

"Ювентус" договорился о подписании контракта с главным тренером "Болоньи" Тьяго Моттой в качестве преемника Массимилиано Аллегри.

По информации Фабрицио Романо, стороны договорились о трехлетнем сотрудничестве до июня 2027 года. Тьяго намерен сообщить клубу о своем решении в ближайшее время.

Мотта прекрасно справился со своими обязанностями в "Болонье", клуб в нынешнем сезоне Серии А занимает третье место в турнирной таблице.