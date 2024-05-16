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Ювентус согласовал контракт с главным тренером Болоньи - Инсайдер

Италия
Обновлено

Стороны уже договорились о сотрудничестве

Ювентус согласовал контракт с главным тренером Болоньи - Инсайдер

Фото: bolognafc1909

Новина українською

"Ювентус" договорился о подписании контракта с главным тренером "Болоньи" Тьяго Моттой в качестве преемника Массимилиано Аллегри.

По информации Фабрицио Романо, стороны договорились о трехлетнем сотрудничестве до июня 2027 года. Тьяго намерен сообщить клубу о своем решении в ближайшее время.

Мотта прекрасно справился со своими обязанностями в "Болонье", клуб в нынешнем сезоне Серии А занимает третье место в турнирной таблице.

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Ювентус (Турин) Массимилиано Аллегри Болонья Тьяго Мотта
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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