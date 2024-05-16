Тренер Ювентуса дисквалифицирован на два матча Кубка Италии и оштрафован на 5 000 евро

Тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри был дисквалифицирован на два матча Кубка Италии и оштрафован на 5 000 евро после того, как получил красную карточку в финале Кубка Италии против "Аталанты" (0:1).

56-летний тренер очень сильно разозлился на резервного арбитра поединка, за что был изгнан с поля.

Спортивный судья Серии А официально подтвердил дисквалификацию Аллегри. Кроме этого, специалист может столкнуться с дополнительными санкциями со стороны "Ювентуса" из-за своего поведения во время и после матча.