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Тренер Ювентуса дисквалифицирован на два матча Кубка Италии и оштрафован на 5 000 евро

Италия
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Тренер Ювентуса дисквалифицирован на два матча Кубка Италии и оштрафован на 5 000 евро

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри был дисквалифицирован на два матча Кубка Италии и оштрафован на 5 000 евро после того, как получил красную карточку в финале Кубка Италии против "Аталанты" (0:1).

56-летний тренер очень сильно разозлился на резервного арбитра поединка, за что был изгнан с поля.

Спортивный судья Серии А официально подтвердил дисквалификацию Аллегри. Кроме этого, специалист может столкнуться с дополнительными санкциями со стороны "Ювентуса" из-за своего поведения во время и после матча.

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Источник:
football-italia
Опубликовал: Екатерина Власова
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