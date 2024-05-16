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Тренер Ювентуса дисквалифицирован на два матча Кубка Италии и оштрафован на 5 000 евро
Все из-за красной карточки
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри был дисквалифицирован на два матча Кубка Италии и оштрафован на 5 000 евро после того, как получил красную карточку в финале Кубка Италии против "Аталанты" (0:1).
56-летний тренер очень сильно разозлился на резервного арбитра поединка, за что был изгнан с поля.
Спортивный судья Серии А официально подтвердил дисквалификацию Аллегри. Кроме этого, специалист может столкнуться с дополнительными санкциями со стороны "Ювентуса" из-за своего поведения во время и после матча.
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