Италия
Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Президент Наполи отрицает интерес клуба к Конте: "Это была тема в ноябре, и все"
Аурелио Де Лаурентис опроверг слухи
alfredopedulla
Президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис опроверг слухи о том, что клуб заинтересован в подписании контракта с Антонио Конте на пост главного тренера команды вместо Франческо Кальцоны.
"Это была тема в ноябре, и все. Выглядит так, что есть лишь один человек, который может вывести "Наполи" на самый высокий уровень, но это не так".
"Это вы говорите об Антонио Конте, я никогда об этом не упоминал", - добавил Де Лаурентис.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Зеленский: Нам нужно две системы Patriot. В том, что происходит на Харьковщине, виноват весь мир
- Мудрик: К сожалению, сезон для меня закончен
- Александр Усик - Тайсон Фьюри. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию поединка за звание абсолютного чемпиона
- Лунин принял окончательное решение о своем будущем в Реале
- Асистент садовника. Жена Андрея Лунина показала, как вратарь Реала помогает ей по хозяйству. ФОТО
- Не пауки и не высота. Мудрик рассказал о своем самом большом страхе. ВИДЕО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
freebet
2На сайт
12000 грн
3На сайт
2 500 грн