Президент Наполи отрицает интерес клуба к Конте: "Это была тема в ноябре, и все"

Президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис опроверг слухи о том, что клуб заинтересован в подписании контракта с Антонио Конте на пост главного тренера команды вместо Франческо Кальцоны.

"Это была тема в ноябре, и все. Выглядит так, что есть лишь один человек, который может вывести "Наполи" на самый высокий уровень, но это не так".

Читайте также Наполи заменит Осимхена игроком Атлетико, который стоит 40 миллионов евро