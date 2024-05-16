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Президент Наполи отрицает интерес клуба к Конте: "Это была тема в ноябре, и все"

Италия
Обновлено

Аурелио Де Лаурентис опроверг слухи

Президент Наполи отрицает интерес клуба к Конте: "Это была тема в ноябре, и все"

alfredopedulla

Новина українською

Президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис опроверг слухи о том, что клуб заинтересован в подписании контракта с Антонио Конте на пост главного тренера команды вместо Франческо Кальцоны.

"Это была тема в ноябре, и все. Выглядит так, что есть лишь один человек, который может вывести "Наполи" на самый высокий уровень, но это не так".

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"Это вы говорите об Антонио Конте, я никогда об этом не упоминал", - добавил Де Лаурентис.

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Аурелио де Лаурентис Антонио Конте Наполи
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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