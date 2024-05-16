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Тренер Ювентуса попал в скандал после ссоры с журналистом: начато расследование

Италия

Ситуация осложняется

Тренер Ювентуса попал в скандал после ссоры с журналистом: начато расследование

Фото: twitter.com/juventusfc

Новина українською

Прокуратура итальянской федерации футбола (FIGC) начала расследование публичной ссоры между тренером "Ювентуса" Массимилиано Аллегри и главным редактором Tuttosport Гвидо Вакиаго.

Инцидент произошел после победы "Ювентуса" над "Аталантой" в финале Кубка Италии со счетом 1:0. Несмотря на триумф, Аллегри оказался в центре внимания из-за своего поведения на поле и вне его, а также из-за серьезных обвинений, выдвинутых в адрес Вакиаго.

Журналист Tuttosport утверждает, что Аллегри угрожал ему. Но обе стороны уже публично высказали свои версии событий. Массимилиано, через своего адвоката категорически отрицает утверждения Гвидо.

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Источник:
football-italia
Опубликовал: Екатерина Власова
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