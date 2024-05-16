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Лучший бомбардир Интера высказался о своем будущем в клубе

Италия
Обновлено

Мы все еще ведем переговоры (с)

Лучший бомбардир Интера высказался о своем будущем в клубе

Фото: twitter.com/Inter

Новина українською

Нападающий "Интера" Лаутаро Мартинес высказался об окончании своего контракта с клубом (июнь 2026 года).

"Мы все еще ведем переговоры с клубом о продолжении сотрудничества. Надеюсь как можно скорее достичь соглашения с "Интером".

Мартинес в нынешнем сезоне Серии А сыграл 32 матча, в которых забил 24 гола и отдал 6 ассистов.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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