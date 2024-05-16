Лучший бомбардир Интера высказался о своем будущем в клубе

Нападающий "Интера" Лаутаро Мартинес высказался об окончании своего контракта с клубом (июнь 2026 года).

"Мы все еще ведем переговоры с клубом о продолжении сотрудничества. Надеюсь как можно скорее достичь соглашения с "Интером".

Мартинес в нынешнем сезоне Серии А сыграл 32 матча, в которых забил 24 гола и отдал 6 ассистов.