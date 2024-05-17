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Гасперини - главный фаворит на пост наставника Наполи

Италия

Опытный специалист может сменить клубную прописку внутри Серии А

Гасперини - главный фаворит на пост наставника Наполи

Getty Images/Global Images Ukraine

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"Наполи" продолжает заниматься поиском нового главного тренера.

Согласно информации инсайдера Джанлуки ди Марцио, президент неаполитанцев Аурелио Де Лаурентис склоняется к назначению на эту должность рулевого "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини.

Также в шорт-лист "Наполи" входят Антонио Конте, Стефано Пиоли и Винченцо Итальяно.

В нынешнем сезоне во главе экс-чемпионов Италии уже успели побывать Руди Гарсия, Вальтер Маццарри и Франческо Кальцона, который скорее всего покинет команду летом.

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Джан Пьеро Гасперини Наполи тренер Аталанта
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Источник:
Gianluca Di Marzio
Опубликовал: Александр Бураков
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