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Фиорентина - Наполи. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Италии
Фиорентина - Наполи: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 17.05.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Matteo Ciambelli / DeFodi Images
Сегодня, 17 апреля, состоится матч "Фиорентина" - "Наполи" в рамках 37-го тура Серии А.
"Наполи" и "Фиорентина" уже ни за что не зацепятся в Серии А, "фиалки" лишь продолжают держать тонус перед финалом Лиги Конференций.
Поединок начнется в 21:45. Смотреть трансляцию матча можно на Megogo Футбол 1.
Серия А. 37-й тур
"Фиорентина" - "Наполи"
Фиорентина - НаполиСмотреть трансляцию
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