Фиорентина - Наполи. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Италии

Сегодня, 17 апреля, состоится матч "Фиорентина" - "Наполи" в рамках 37-го тура Серии А.

"Наполи" и "Фиорентина" уже ни за что не зацепятся в Серии А, "фиалки" лишь продолжают держать тонус перед финалом Лиги Конференций.

Поединок начнется в 21:45. Смотреть трансляцию матча можно на Megogo Футбол 1.

Серия А. 37-й тур

"Фиорентина" - "Наполи"