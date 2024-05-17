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Фиорентина - Наполи. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Италии

Италия
Обновлено

Фиорентина - Наполи: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 17.05.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Фиорентина - Наполи. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Италии

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Matteo Ciambelli / DeFodi Images

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Сегодня, 17 апреля, состоится матч "Фиорентина" - "Наполи" в рамках 37-го тура Серии А.

"Наполи" и "Фиорентина" уже ни за что не зацепятся в Серии А, "фиалки" лишь продолжают держать тонус перед финалом Лиги Конференций.

Поединок начнется в 21:45. Смотреть трансляцию матча можно на Megogo Футбол 1.

Серия А. 37-й тур
"Фиорентина" - "Наполи"

Трансляция матча
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Фиорентина - Наполи
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Источник:
UA-Football
Опубликовал: Екатерина Власова
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