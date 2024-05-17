Официально: Аллегри уволен с поста тренера Ювентуса

"Ювентус" объявил о том, что Массимилиано Аллегри уволен с поста главного тренера первой команды.

Это решение было принято в связи с поведением специалиста во время и после финала Кубка Италии против "Аталанты" (0:1). Действия Массимилиано клуб считает несовместимыми с ценностями "Ювентуса".

Напомним, что в Серии А за два тура до финиша туринцы идут лишь четвертыми.

Отметим, что после матча с "Аталантой" Аллегри угрожал главреду Tuttosport - обещал "оторвать тому уши". Тренеру не понравилось, что писала газета. Также во время самого поединка Макс получил красную карточку за ярость в адрес резервного арбитра.

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Аллегри возглавлял "Ювентус" с 2014 по 2019 год, а затем вернулся на эту должность в 2021 году. За время своей работы он выиграл с командой 5 чемпионских титулов, 4 Кубка Италии и 2 Суперкубка Италии.