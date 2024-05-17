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Стало известно, кто будет тренировать Ювентус до конца сезона - Инсайдер
Паоло Монтеро станет преемником Аллегри
Getty Images/Global Images Ukraine
"Ювентус" сообщил об увольнении своего главного тренера Массимилиано Аллегри.
По информации Фабрицио Романо, новым наставником туринского клуба станет Паоло Монтеро, который сейчас тренирует команду "Ювентуса" U-19.
Монтеро - бывший игрок "Юве", в 1996-2005 годах он провел за команду 278 матчей.
Туринцы продолжают работать над соглашением сотрудничества с тренером "Болоньи" Тьяго Моттой. "Ювентус" уже направил официальное предложение.
Читайте такжеОфициально: Аллегри уволен с поста тренера Ювентуса
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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