Стало известно, кто будет тренировать Ювентус до конца сезона - Инсайдер

"Ювентус" сообщил об увольнении своего главного тренера Массимилиано Аллегри.

По информации Фабрицио Романо, новым наставником туринского клуба станет Паоло Монтеро, который сейчас тренирует команду "Ювентуса" U-19.

Монтеро - бывший игрок "Юве", в 1996-2005 годах он провел за команду 278 матчей.

Туринцы продолжают работать над соглашением сотрудничества с тренером "Болоньи" Тьяго Моттой. "Ювентус" уже направил официальное предложение.