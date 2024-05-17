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Стало известно, кто будет тренировать Ювентус до конца сезона - Инсайдер

Италия
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Паоло Монтеро станет преемником Аллегри

Стало известно, кто будет тренировать Ювентус до конца сезона - Инсайдер

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Ювентус" сообщил об увольнении своего главного тренера Массимилиано Аллегри.

По информации Фабрицио Романо, новым наставником туринского клуба станет Паоло Монтеро, который сейчас тренирует команду "Ювентуса" U-19.

Монтеро - бывший игрок "Юве", в 1996-2005 годах он провел за команду 278 матчей.

Туринцы продолжают работать над соглашением сотрудничества с тренером "Болоньи" Тьяго Моттой. "Ювентус" уже направил официальное предложение.

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Ювентус (Турин) Массимилиано Аллегри
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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