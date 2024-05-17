Серия А. Фиорентина - Наполи 2:2. Обе в игре

Серия А. 37-й тур

Флоренция. "Артемио Франки"

"Фиорентина" - "Наполи" 2:2

Голы: Бираги 40, Нзола 42 - Ррахмани 8, Кварацхелия 57

"Фиорентина": П. Терраччьяно, Додо, Миленкович, Кварта, Бираги (Паризи 78), Артур (М. Лопес 87), Бонавентура, Нико Гонсалес, Бельтран (Мандрагора 78), Куаме (Иконе 67), Нзола (Белотти 67)

"Наполи": Мерет, Мадзокки, Ррахмани, Эстигор, Оливера, Лоботка, Ангисса, Каюст, Политано (Нгонг 76), Симеоне (Распадори 76), Кварацхелия (Линдстрем 86)

Предупреждения: Мандрагора 84 - Кварацхелия 41, Каюст 70

Главный арбитр: Маттео Маркетти

В последние месяцы матчи "Наполи" разворачиваются лишь по двум сценариям. Либо он пропускает ранние голы, прекращает борьбу и проигрывает. Либо, что случалось чаще, борется, старается, забивает, но играет крайне неровно, некачественно и не побеждает. Исключением был лишь матч в Монце седьмого апреля, когда он пропустил рано, но поборолся и победил. Исключением, подтвердившим правило.

"Фиорентина" также играла и добывала результаты по алгоритмам. Более простым. Вначале из-за нагрузки Кубка и Лиги Конференций прекратила бороться в лиге, не выиграв там в пяти матчах подряд. Затем, причем играя вторым составом, исправилась и добыла три победы в четырех матчах. Обойдя неаполитанцев и выйдя на место, которое ведет в Еврокубки и в следующем сезоне. Даже с шансом на Лигу Европы.

Винченцо Итальяно призывал играть на победу и далее, и для самой лиги, и для подготовки к финалу Лиги Конференций. А Франческо Кальцона раздраженно отреагировал, когда журналист привел ему цитату босса Аурелио Де Лаурентиса: "Если мы не попадем в Еврокубки - это не будет трагедией". Тренер требовал бороться и быть сфокусированными с самого начала матча, не облегчать жизнь соперникам.

Сегодня чемпион предыдущего сезона жизнь сопернику отнюдь не облегчил. Даже несмотря на потери Виктора Осимхена и капитана Джованни Ди Лоренцо, рано забил, а не пропустил, боролся, играл энергично, старался. "Фиорентина" выставила более сильный состав, чем ранее, также старалась, также играла энергично. Так что мы получили веселый интересный матч. И третий 2:2 "Наполи" в его шести последних.

"Фиорентина" владела мячом в матче 63 процента времени. Примечательно, учитывая, что в этом компоненте в лиге лидирует "Наполи". И, несмотря на такие проценты, мощно матч начали гости. С 6:0 по ударам в первые 15 минут. Политано навесил угловой, и Ррахмани легко замкнул головой. Также Кварацхелия раз за разом пробовал и издали, и на входе в штрафную. Хотя и неточно.

Постепенно хозяева пришли в себя и начали создавать. Защитники блокировали, Мерет отбивал удары Бельтрана и с острого угла, и с более перспективного в контратаке. Алекс также однажды ошибся на выходе, но защитники подстраховали. А в итоге Бираги реализовал штрафной ударом от перекладины, Нзола перехватил у Политано на выходе из обороны гостей, сместился слева и закрутил в дальний угол.

Второй тайм как раз Нико Гонсалес начал крученым ударом. Мерет с трудом вытащил. Но и Терраччьяно с трудом вытащил удар головой Симеоне. А затем Кварацхелия блестяще закрутил штрафной над "стенкой" практически в "девятку". Вскоре Хвича нашел Политано, и тот из правой части штрафной пробил в стойку. Вскоре штрафной исполнил Гонсалес, и Мерет с трудом вытащил из-под перекладины.

В последней стадии матча команды подустали. Но все же Терраччьяно пришлось отбивать удар Политано. А Мерету - надеяться на ВАР после эпизода Белотти с Лоботкой в штрафной неаполитанцев. ВАР в итоге и выручил "Наполи", позвав арбитра к монитору. Тот увидел, что Лоботка достал мяч.

В очных матчах в последнее время статус-кво сохранился. Как и в турнирной таблице. "Фиорентина" опережает "Наполи" на два очка, еще и имеет матч в запасе. Виноват в этом, разумеется, бывший чемпион, не победивший сегодня уже в девятом из десяти последних матчей лиги при шести ничьих и пропустивший в 16-ом подряд. Его шансы на Еврокубковую зону невелики. Но сегодня он хотя бы боролся и играл.