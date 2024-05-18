Прошлогодний чемпион Италии продолжил свою безвыигрышную серию. Фиорентина - Наполи 2:2. Обзор матча и видео голов

В рамках 37-го тура Серии сыграли свой поединок "Фиорентина" - "Наполи", матч закончился со счетом 2:2. Неаполитанцы имели шанс догнать "фиалок" в турнирной таблице чемпионата Италии, но не воспользовались шансом.

Команда Франческо Кальцоне продолжили свою безвыигрышную серию до 6-ти матчей подряд. У них два поражения и четыре ничьи. Наполи сейчас занимает 9-ю строчку в турнирной таблице Серии А.

Смотрите видеообзор матча 37-го тура чемпионата Италии "Фиорентина" - "Наполи".

Флоренция. "Стадио Артемио Франки".

"Фиорентина" - "Наполи" 2:2

Голы: Рахмани (8'), Бираги (40'), Нзола (42'), Кварацхелия (57')