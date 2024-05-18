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Прошлогодний чемпион Италии продолжил свою безвыигрышную серию. Фиорентина - Наполи 2:2. Обзор матча и видео голов

Италия
Обновлено

Подопечные Кальцоне не могут победить уже 6 матчей подряд

Прошлогодний чемпион Италии продолжил свою безвыигрышную серию. Фиорентина - Наполи 2:2. Обзор матча и видео голов

Getty Images/Global Images Ukraine

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В рамках 37-го тура Серии сыграли свой поединок "Фиорентина" - "Наполи", матч закончился со счетом 2:2. Неаполитанцы имели шанс догнать "фиалок" в турнирной таблице чемпионата Италии, но не воспользовались шансом.

Команда Франческо Кальцоне продолжили свою безвыигрышную серию до 6-ти матчей подряд. У них два поражения и четыре ничьи. Наполи сейчас занимает 9-ю строчку в турнирной таблице Серии А.

Смотрите видеообзор матча 37-го тура чемпионата Италии "Фиорентина" - "Наполи".
Флоренция. "Стадио Артемио Франки".
"Фиорентина" - "Наполи" 2:2
Голы: Рахмани (8'), Бираги (40'), Нзола (42'), Кварацхелия (57')

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Андрей Мартыник
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