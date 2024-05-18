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Прошлогодний чемпион Италии продолжил свою безвыигрышную серию. Фиорентина - Наполи 2:2. Обзор матча и видео голов
Подопечные Кальцоне не могут победить уже 6 матчей подряд
Getty Images/Global Images Ukraine
В рамках 37-го тура Серии сыграли свой поединок "Фиорентина" - "Наполи", матч закончился со счетом 2:2. Неаполитанцы имели шанс догнать "фиалок" в турнирной таблице чемпионата Италии, но не воспользовались шансом.
Команда Франческо Кальцоне продолжили свою безвыигрышную серию до 6-ти матчей подряд. У них два поражения и четыре ничьи. Наполи сейчас занимает 9-ю строчку в турнирной таблице Серии А.
Смотрите видеообзор матча 37-го тура чемпионата Италии "Фиорентина" - "Наполи".
Флоренция. "Стадио Артемио Франки".
"Фиорентина" - "Наполи" 2:2
Голы: Рахмани (8'), Бираги (40'), Нзола (42'), Кварацхелия (57')
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