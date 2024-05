Алексис Санчес покинет Интер в конце сезона как свободный агент

В конце сезоне 2023/2024 чилийский форвард "Интера", Алексис Санчес, покинет команду как свободный агент, - сообщает Fabrizio Romano.

Ему на замену уже подписали форварда из "Порту", Мехди Тареми, который летом также перейдет на правах свободного агента.

???????? Alexis Sanchez will discuss with several clubs in the next weeks as he's receiving approaches from different countries with plan to leave Inter in June.



