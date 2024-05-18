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Бывший тренер Шахтера готов возглавить Милан. Клуб предложил ему контракт
"Росонеры" вскоре примут решение
Фото: losc.fr
Бывший тренер "Шахтера" Пауло Фонсека заявил о том, что готов возглавить "Милан". Об этом сообщает Фабрицио Романо.
Клуб предложил португальцу контракт на два года с зарплатой в 3,5 миллиона евро в год.
Фонсека уже дважды разговаривал с представителями “Милана”, и эти звонки были положительными. Португалец находится в шорт-листе клуба.
"Росонери" окончательно определятся с выбором на следующей неделе.
Сейчас Фонсека возглавляет “Лилль”, но его контракт заканчивается 30 июня этого года. В текущем сезоне Лиги 1 "доги" займут не ниже четвертого места, таким образом гарантируя себе путевку в Лигу чемпионов.
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