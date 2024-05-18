  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Бывший тренер Шахтера готов возглавить Милан. Клуб предложил ему контракт
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бывший тренер Шахтера готов возглавить Милан. Клуб предложил ему контракт

Италия

"Росонеры" вскоре примут решение

Бывший тренер Шахтера готов возглавить Милан. Клуб предложил ему контракт

Фото: losc.fr

Новина українською

Бывший тренер "Шахтера" Пауло Фонсека заявил о том, что готов возглавить "Милан". Об этом сообщает Фабрицио Романо.

Клуб предложил португальцу контракт на два года с зарплатой в 3,5 миллиона евро в год.

Фонсека уже дважды разговаривал с представителями “Милана”, и эти звонки были положительными. Португалец находится в шорт-листе клуба.

"Росонери" окончательно определятся с выбором на следующей неделе.

Сейчас Фонсека возглавляет “Лилль”, но его контракт заканчивается 30 июня этого года. В текущем сезоне Лиги 1 "доги" займут не ниже четвертого места, таким образом гарантируя себе путевку в Лигу чемпионов.

По теме
yellow-arrow
Лечче - Аталанта. Анонс и прогноз матча Серии А на 18.05.2024
yellow-arrow
Алексис Санчес покинет Интер в конце сезона как свободный агент
yellow-arrow
''Английское дерби'' в плей-офф Серии Б завершилось вылетом команды Андреа Пирло
Паулу Фонсека Милан Лилль
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Nicolo Schira
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости