Бывший тренер Шахтера готов возглавить Милан. Клуб предложил ему контракт

Бывший тренер "Шахтера" Пауло Фонсека заявил о том, что готов возглавить "Милан". Об этом сообщает Фабрицио Романо.

Клуб предложил португальцу контракт на два года с зарплатой в 3,5 миллиона евро в год.

Фонсека уже дважды разговаривал с представителями “Милана”, и эти звонки были положительными. Португалец находится в шорт-листе клуба.

"Росонери" окончательно определятся с выбором на следующей неделе.

Сейчас Фонсека возглавляет “Лилль”, но его контракт заканчивается 30 июня этого года. В текущем сезоне Лиги 1 "доги" займут не ниже четвертого места, таким образом гарантируя себе путевку в Лигу чемпионов.