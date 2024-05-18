Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Малиновский возвращается в заявку Дженоа. Джилардино оценил его состояние после травмы
Прогнозы хорошие
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник "Дженоа" Руслан Малиновский попал в заявку команды на матч 37-го тура Серии А против "Ромы". Напомним, предыдущие 6 игр Руслан пропустил из-за травмы.
Главный тренер "Дженоа" Альберто Джилардино рассказал о ситуации с травмированными, в частности, оценив состояние украинца.
"Мы частично восстановили Бани, Витиньо и Малиновского. Что касается Мессиаса, то его не будет в Риме. Я говорю частично, потому что они не так давно тренировались с командой. Я посажу их на скамейку запасных, потому что это правильно для них - быть с командой. Посмотрим, сможет ли один или двое из них выйти завтра или в последней игре сезона.
Что касается Малиновского, то надеемся, что все его проблемы будут решены. Он хорошо тренировался в последнее время.
Мы надеемся, что он сможет поехать на чемпионат Европы, хорошо выступить и вернется лучшим, чем когда-либо", - сказал коуч.
Малиновский провел в этом сезоне за итальянский клуб 28 матчей, забил 3 гола и отдал 2 ассиста. Поединок 37-го тура Серии А между "Ромой" и "Дженоа" состоится в воскресенье, 19-го мая. Начало - в 21:45.
Популярное сейчас
- Александр Усик - Тайсон Фьюри. Текстова онлайн трансляция объединительного боя в супер-тяжелом весе
- Динамо Киев - Кривбасс. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Вячеслав Суркис: Больше всего оскорблений кричали не болельщики, а дети из академии Шахтера
- Грядут развязки в нескольких топ-лигах. Расписание футбола на 13 – 19 мая
- Звездный полузащитник Тоттенхэма закрутил роман со сногсшибательной моделью. ФОТО
- Красотка дня. Очаровательная вторая половинка нападающего, который подарил Реалу финал ЛЧ. ФОТО