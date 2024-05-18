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Малиновский возвращается в заявку Дженоа. Джилардино оценил его состояние после травмы

Италия
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Прогнозы хорошие

Малиновский возвращается в заявку Дженоа. Джилардино оценил его состояние после травмы

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник "Дженоа" Руслан Малиновский попал в заявку команды на матч 37-го тура Серии А против "Ромы". Напомним, предыдущие 6 игр Руслан пропустил из-за травмы.

Главный тренер "Дженоа" Альберто Джилардино рассказал о ситуации с травмированными, в частности, оценив состояние украинца.

"Мы частично восстановили Бани, Витиньо и Малиновского. Что касается Мессиаса, то его не будет в Риме. Я говорю частично, потому что они не так давно тренировались с командой. Я посажу их на скамейку запасных, потому что это правильно для них - быть с командой. Посмотрим, сможет ли один или двое из них выйти завтра или в последней игре сезона.

Что касается Малиновского, то надеемся, что все его проблемы будут решены. Он хорошо тренировался в последнее время.

Мы надеемся, что он сможет поехать на чемпионат Европы, хорошо выступить и вернется лучшим, чем когда-либо", - сказал коуч.

Малиновский провел в этом сезоне за итальянский клуб 28 матчей, забил 3 гола и отдал 2 ассиста. Поединок 37-го тура Серии А между "Ромой" и "Дженоа" состоится в воскресенье, 19-го мая. Начало - в 21:45.

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Альберто Джилардино Руслан Малиновский Дженоа (Генуя)
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Источник:
Дженоа
Опубликовал: Виктор Иванчук
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