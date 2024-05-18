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Серия А. Аталанта обеспечивает место в Лиге Чемпионов
Опомнилась от поражения в Кубке
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Серия А. 37-й тур
Лечче. "Виа Дель Маре"
"Лечче" - "Аталанта" 0:2
Голы: Де Кетеларе 48, Скамакка 53
"Лечче": Фальконе, Жендрей (Венути 29), Баширотто, Понграчич, Галло, Бериша (Блен 54), Х. Гонсалес (Уден 55), Рамадани (Рафия 83), Доргу (Пьеротти 55), Пикколи, Крстович
"Аталанта": Муссо, Толой, Хиен, Бонфанти (Баккер 75), Хатебур, Скальвини, Пашалич (Адопо 68), Дзаппакоста (Эдерсон 46), Миранчук, Скамакка (Джимсити 62), Туре (Де Кетеларе 46)
Предупреждения: Хатебур 25, Туре 37, Пашалич 44, Толой 67
Главный арбитр: Антонио РапуаноТри задания ожидали "Аталанту" в концовке сезона. Первое, в финале Кубка в среду, она не выполнила. Проиграла "Ювентусу". Хотя считалась фаворитом, даже не попала в створ ворот ни разу. Еще одно ожидает в следующую среду в финале Лиги Европы. Ещё один шанс взять первый трофей с 1963-го года и первый в карьере Джан Пьеро Гасперини. Сам тренер признал, что задание в Дублине сейчас важнейшее. Впрочем, перед этим выездом удалось выполнить менее острое задание. Не менее важное. Именно менее острое. Нужны были три очка в трех последних матчах для обеспечивания места в Лиге Чемпионов после двух сезонов отсутствия. То есть шансов оформить выход было достаточно. Но Гасперини ещё перед матчем заявлял, что хочет оформить именно сейчас. Чтобы думать уже только о Лиге Европы. Оформить удалось. Вышли бергамцы на матч в ослабленном составе. Без Коопмейнерса, Колашинаца, Холма, Де Роона из-за травм и дисквалификаций, без Руджери и Эдерсона из-за отдыха. Но, к их счастью, им встретился довольный жизнью соперник. "Лечче" обеспечил место в Серии А ещё перед своим предыдущим матчем, сегодня планировал круг почета по стадиону и проезд игроков в открытом автобусе по городу. Играть уже не нужно. "Аталанта" начала моментами. Фальконе отбил удар Миранчука, затем откровенно спас в упор от Пашалича. Отбил и удар Скамакки с линии штрафной. Хотя и Муссо отбивал - удар арендованного у "Аталанты" Пикколи в ближний угол. Также Дзаппакоста и Доргу пробивали плохо с хороших позиций. Гол Доргу отменили из-за офсайда. Начало второго тайма стало ключевым. Крстович замкнул прострел в штрафной выше. А Де Кетеларе, автор дубля неделю назад в лиге, но ужасно отыгравший против "Ювентуса" в Кубке, вышел на замену, получил от Скамакки, оттеснил Галло и подсек над Фальконе. Вскоре же Скамакка, дисквалифицированный в финале Кубка, замкнул угловой головой. С рикошетом, что запутало Фальконе. Бергамцы упустили шансы забить ещё. Хиен и Джимсити замыкали угловые чуть неточно. В концовке же "Лечче" мог вернуться, но штрафной удар Пикколи отбила перекладина. Пять побед "Аталанты" в пяти последних матчах лиги. Четыре победы и поражение в пяти последних гостевых в лиге. Она отлично поработала в концовке сезона и заслужила место в Лиге Чемпионов. Теперь два последних тура лиги не важны, можно бросить все силы на финал Лиги Европы. Да и можно уже сейчас праздновать возвращение в главный клубный турнир в Европе. Серьёзное достижение.
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