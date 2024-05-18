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Романо назвал приоритетного кандидата на тренерский пост Ювентуса

Италия
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Инсайдер поделился информацией о потенциальном наставнике зебр

Романо назвал приоритетного кандидата на тренерский пост Ювентуса

Getty Images/Global Images Ukraine

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Вчера стало известно об увольнении Массимилиано Аллегри. Руководство решило не ждать завершения Серии А. Сообщается, что причиной прекращения сотрудничества стало поведение специалиста в ходе финала Кубка Италии.

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Теперь менеджмент "старой синьоры" работает над вопросом нового тренера уже не на перспективу. В клубе определились с фаворитом на вакантный пост. Речь идет о Тьяго Мотте, успешно выступающим во главе "Болоньи".

Ему предложили 3-летний контракт. Стороны работают над соглашением.

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Источник:
Fabrizio Romano Х
Опубликовал: Александр Симченко
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