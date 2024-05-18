Романо назвал приоритетного кандидата на тренерский пост Ювентуса

Вчера стало известно об увольнении Массимилиано Аллегри. Руководство решило не ждать завершения Серии А. Сообщается, что причиной прекращения сотрудничества стало поведение специалиста в ходе финала Кубка Италии.

Читайте также: Ювентус определился с заменой Аллегри

Теперь менеджмент "старой синьоры" работает над вопросом нового тренера уже не на перспективу. В клубе определились с фаворитом на вакантный пост. Речь идет о Тьяго Мотте, успешно выступающим во главе "Болоньи".

Ему предложили 3-летний контракт. Стороны работают над соглашением.