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Романо назвал приоритетного кандидата на тренерский пост Ювентуса
Инсайдер поделился информацией о потенциальном наставнике зебр
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Вчера стало известно об увольнении Массимилиано Аллегри. Руководство решило не ждать завершения Серии А. Сообщается, что причиной прекращения сотрудничества стало поведение специалиста в ходе финала Кубка Италии.
Теперь менеджмент "старой синьоры" работает над вопросом нового тренера уже не на перспективу. В клубе определились с фаворитом на вакантный пост. Речь идет о Тьяго Мотте, успешно выступающим во главе "Болоньи".
Ему предложили 3-летний контракт. Стороны работают над соглашением.
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